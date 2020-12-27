شرطة الشارقة تنظم «مختبر الابتكار»

الشارقة (وام)

نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة فعالية مختبر الابتكار بمقر نادي ضباط الشرطة، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية وشركاء القيادة الاستراتيجيين من دائرة التخطيط والمساحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية مدينة الشارقة، وشركة الإمارات للمزادات، وشركة العربية للسيارات. شهد الفعالية العقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من ضباط الاختصاص بشرطة الشارقة، بجانب ممثلين عن الجهات المشاركة. وناقشت الفعالية مجموعة من الأفكار الابتكارية لتطوير العمليات الخاصة بالعمل الأمني على مستوى إمارة الشارقة، بهدف الوصول لأفضل الممارسات المطبقة عالمياً في هذا المجال، والتي تدعم بدورها العمل ومواكبته لكافة المستجدات التطويرية التي من شأنها النهوض به والارتقاء بخدماته المقدمة.

وقدم العقيد المدفع شكره للمشاركين من شركاء القيادة الاستراتيجيين بالفعالية على دورهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق وتعزيز الأمن المجتمعي، ودعمهم لمبادرات القيادة في هذا الاتجاه، وإسهاماتهم الفاعلة في ما تحقق من نجاحات وإنجازات سابقة. وأكد أهمية إقامة فعالية المختبرات الابتكارية، لدورها في تقديم جملة من الآراء والمقترحات الهادفة عبر نقاشات مباشرة ومفتوحة تسهم في الخروج بالعديد من الأفكار الإبداعية والمبتكرة لتطبيقها على أرض الواقع، وتصب في تعزيز أمن وسلامة المجتمع بكل أطيافه.