رحلة علاجية لمنتسبي «عونك» في دبي

دبي (وام)

نظم مركز عونك للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي رحلة علاجية لمنتسبي المركز إلى منطقة الروية بدبي، بهدف إكسابهم مهارات التأقلم والتكيف مع الآخرين في البيئات الخارجية الصحية، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم على الاندماج في المجتمع.

وتعد الرحلات العلاجية جزءاً مهماً من برامج تأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وتساعد على إيجاد وتهيئة الظروف الإيجابية والصحية المناسبة التي تبرز قدراتهم ومهاراتهم في المشاركة والاندماج بمختلف الظروف الحياتية، علاوة على تقوية قيم التواصل والمشاركة وتحمل المسؤولية مع الآخرين.

وتضمن برنامج الرحلة - التي شارك بها المنتسبون والفريق العلاجي النفسي وفريق إرشاد التعافي بالمركز - مجموعة من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والمسابقات فضلاً عن الجلسات العلاجية التقليدية التي تقام عادة داخل المركز مع مراعاة إجراءات السلامة والتباعد.