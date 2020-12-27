170 ضابطاً يتعرفون إلى «الإجراءات الجزائية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة، وبحضور المديرين العامين، انعقاد الدورة التدريبية الخاصة بشأن «أفضل الممارسات في مجال تطبيق دليل الإجراءات الجزائية تطبيقات عملية»، التي تعتبر الأولى من نوعها، وتنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتهدف الدورة التي تستهدف (170) من ضباط الشرطة العاملين في مجال الضبطية القضائية وتنفذ على مراحل، إلى تحقيق العديد من الأهداف، في مقدمتها ترسيخ الإلمام بقانون الإجراءات الجزائية الذي يعتبر أساس العمل الشرطي، إلى جانب إكساب رجل الشرطة المهارات اللازمة للتعامل مع الواقع والأحداث والتطورات المستقبلية، وتعميق المعرفة القانونية من خلال التعلم المستمر.

وأشار القائد العام إلى أهمية عقد هذه الدورة التدريبية النموذجية التي تعزز من مهنية وحرفية قدرات رجال الشرطة في أداء المهام الوظيفية الموكلة إليهم بكل كفاءة، وخاصة في مجال الضبط القضائي، بعيداً عن أية أخطاء إجرائية، حيث تحتوي على 5 محاور معرفية رئيسية تتمثل في:»التحقيق الجنائي، وجدية التحريات، والانتقال والمعاينة، ومشروعية الكمين، والقبض والتفتيش، وما يشوب هذه المهام من أخطاء إجرائية شائعة تؤثر على صحتها من الناحية القانونية، مع الإشارة إلى آلية التكييف القانوني السليم للوقائع الجنائية، والقواعد الأساسية لعمل مأمور الضبط القضائي».

وثمن التعاون والدعم الكبير من قبل وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في الإعداد والتجهيز وتنفيذ هذه الدورة التدريبية، التي سيكون لها مخرجات متميزة على الأداء الشرطي.

ويحاضر في الدورة الأستاذ دكتور رفعت رشوان، المستشار بالمكتب التنفيذي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.