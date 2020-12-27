«موارد الشارقة» تنفذ برنامج «الضبطية القضائية»

الشارقة (وام)

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة البرنامج التأسيسي «أحكام الضبطية القضائية» الذي يقام ضمن سلسلة مستمرة منذ عام 2012 بالتعاون مع وزارة العدل مستهدفاً الموظفين المفتشين في الجهات المختصة بحكومة الشارقة.

ونفذت النسخة التي عقدت مؤخراً للبرنامج بنظام التدريب عن بُعد وحضرها 64 من المفتشين المختصين بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وبلدية منطقة المدام، وبلدية مدينة خورفكان.

ويهدف البرنامج إلى إصدار صفة الضبطية القضائية للمفتشين لممارسة مهامهم العملية، حيث استهدف خلال سنواته الماضية منذ بدء تنفيذه 8 جهات حكومية في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية.