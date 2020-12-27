43 مليون درهم للبنية التحتية في مصفح الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية للحوضين M25 وM20 في منطقة مصفح الصناعية، بتكلفة مالية تبلغ 43 مليون درهم، والذي من المتوقع البدء في تنفيذ أعماله خلال الربع الأول من عام 2021.

وستعمل البلدية ضمن المشروع على رصف الطرق الداخلية بطول نحو 2.775 كيلومتراً، وإنشاء 757 موقفاً للسيارات في القطاع M25 الذي يضم 31 قطعة أرض، وكذلك إنشاء أرصفة للمشاة، بالإضافة إلى أعمال الخدمات، كالإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار والتليفونات والكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما سيشهد القطاع M20، الذي تم استحداث 25 قسيمة صناعية فيه، تنفيذ الأعمال الرئيسية التي تشمل توفير بنية تحتية متكاملة للقسائم، شاملة جميع الخدمات، وإنشاء العبارات المستقبلية، وتخطيط الطرق واللوحات المرورية.