جامعة أبوظبي تفوز في «تحدي الحديد»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز طالبان من قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة أبوظبي في مسابقة «تحدي الحديد» بنسخته لهذا العام، لتكون بذلك جامعة أبوظبي الجامعة الأولى التي تفوز بالمسابقة في العالم العربي. وانعقدت المسابقة، التي انطلقت مؤخراً في نسختها الأولى قبل 15 عاماً، بتنظيم من الرابطة العالمية للصلب ومقرها بروكسل في بلجيكا، من خلال موقعها التعليمي «ستيل يونيفرسيتي»، وبرعاية شركة حديد الإمارات.

وتأتي المسابقة مبادرة طويلة الأمد أطلقها مجتمع الصلب حول العالم لإتاحة الفرصة أمام الطلبة والعاملين في القطاع من التواصل والتعاون وتبادل الأفكار. وشهدت المسابقة هذا العام مشاركة أكثر من 50 شركة و90 مؤسسة أكاديمية، حيث خاض طلبة جامعة أبوظبي منافسة جمعتهم بطلبة من 27 بلداً من مختلف أنحاء العالم. وبعد مشاركة 45 طالباً من كلية الهندسة في جامعة أبوظبي في المسابقة التي استمرت لمدة 24 ساعة متواصلة، حلّ طالبا الهندسة الميكانيكية عبدالرحمن جمعة وأحمد الخواد بالمركزين الأول والثالث على التوالي. وبذلك، تأهل الطالب عبدالرحمن جمعة للمشاركة في النسخة العالمية من المسابقة، حيث سيتنافس مع أربعة فائزين من باقي أنحاء العالم.

وقال الطالب عبدالرحمن جمعة: «سعيد وفخور جداً بتمثيل جامعة أبوظبي في مسابقة تحدي الحديد هذا العام. هذا الفوز يعني لي الكثير، فقد كانت لمشاركتي في المسابقة منافع كثيرة، حيث ساعدتنا نظم محاكاة الحديد في استكشاف طرق التعامل مع هذا المعدن».