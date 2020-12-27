قرقاش: يحق لنا الفخر بالإمارات والتباهي بريادتها

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن فخر الإماراتيين ببلدهم يلفت نظر الآخرين، وهو نابع من شعور عميق بالانتماء، وروح الانتساب إلى بيت متوحد وناجح، تقوده قيادة ناجحة وطموحة، مؤكداً الحق في الفخر بالإمارات، وبالتباهي في ريادتها.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فخر الإماراتيين ببلدهم، بقيمه وجماله ومنجزاته، يلفت نظر الآخرين. وهذا في الحقيقة اعتزاز مكنونه شعور عميق بالانتماء، وروح الانتساب إلى بيت متوحد ناجح، وإلى شعور الأسرة الواحدة تقودها قيادة ناجحة وطموحة. يحق لنا أن نفخر بالإمارات وأن نتباهى بريادتها».