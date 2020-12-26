18 محطة جديدة لفحص الليزر بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي والأزمات استحداث 18 محطة لفحص الليزر DPI من السيارة على طريق الفاية قبل نقطة غنتوت، كما اعتمدت خطة لفتح مسارات جديدة عند نقاط الدخول على شارع دبي- أبوظبي، وذلك لتعزيز انسيابية حركة الدخول إلى إمارة أبوظبي.

وبينت أن المحطات تُعد إضافة لمنظومة مراكز الفحص المتوافرة في إمارة أبوظبي وإمارات الدولة، والتي تلبي احتياجات الفحص لجميع القادمين والذين يمكنهم استخدام نتيجة الفحص السلبية للدخول خلال 72 ساعة من تسلمها.

ويوفر مركز فحص الفاية الجديد في منطقة سيح شعيب على طريق الفاية بالاتجاهين 18 محطة فحص بتقنية الليزر DPI، ويمكن للمراجعين إجراء الفحص من المركبة طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.