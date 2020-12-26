عقد قران مرئي في إصلاحية الشارقة

الشارقة (وام)

أتاحت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة لأحد النزلاء فرصة حضور عقد قران ابنته عبر تقنية الاتصال المرئي، انطلاقاً من الدور المجتمعي الرامي إلى تعزيز الترابط الأسري، الذي تحرص عليه القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأكد العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، أن أهل النزيل طلبوا السماح له بحضور عقد قران ابنته إلكترونياً، ووافقت الإدارة على الطلب، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تواصل الأب مع أفراد أسرته وشاركهم فرحتهم، كما قامت المؤسسة بلم شمل الأسرة مع النزيل بهذه المناسبة بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية.

وأبدى النزيل فرحته بهذه اللفتة الإنسانية التي مكنته من الالتقاء بأسرته في هذه المناسبة السعيدة.