الأخوار.. وجهات سياحية برؤية عصرية

أبوظبي (وام)

تحولت الأخوار المائية المنتشرة في معظم إمارات الدولة إلى وجهات سياحية يقصدها الزوار للتمتع بطبيعتها الخلابة، والخدمات الراقية التي توفرها المرافق الفندقية والترفيهية المنتشرة حولها.. والخور لسان من البحر يمتد في البَر على شكل خليج صغير، مكوناً ممراً مائياً، يمكن استغلاله في مجموعة من الأنشطة السياحية والاقتصادية المهمة.

1- خور دبي.. الأصالة تعانق الحداثة

يشكل خور دبي معلماً سياحياً ذا شهرة كبيرة في دبي وخارجها، خاصة أنه يضم معالم سياحية عالمية تجمع بين الأصالة والحداثة وتناسب مختلف الفئات والشرائح السياحية، ويقسم خور دبي مدينة دبي إلى شطريها ديرة وبر دبي، ويبلغ طوله حوالي 15 كم ويشكل ميناء طبيعياً للسفن العربية من طراز البوم، وتأوي الأرض المستنقعية في نهاية الخور ما يزيد على 20000 طائر مائي من 67 نوعاً، وأكثر من 500 صنف مختلف من النبات والحيوانات، وفي أبريل 2012 أُدرِجت المنطقة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» للتراث، ويستطيع زائر منطقة خور دبي التعرف على ملامح المدينة القديمة والتمتع بزيارة الأسواق العتيقة، مثل سوق التوابل وسوق الأقمشة وسوق الذهب، في ظل تجربة تنقل آمنة وممتعة، حيث تتوفر وسائل النقل التقليدية ومنها العبرات، ووسائل النقل الحديثة مثل الباص والتاكسي المائي التي توفر متطلبات الرفاهية والراحة.

وبفضل ما تتمتع به حديقة الخور من مساحات واسعة من المروج والحدائق النباتية ومساحات اللّعب المخصّصة للأطفال، تُعد المنطقة مركزاً ترفيهياً جميلاً، كما يوجد في الحديقة ملعب جولف صغير، ومضمار لسيارات «الكارتينغ»، كما تشتهر حديقة الخور أيضاً بـ«التلفريك» الذي يتيح فرصة رائعة لمشاهدة المدينة من الأعلى والاستمتاع بأجمل مشاهد الخور من ارتفاع 30 متراً.

2- خور كلباء.. جولات ممتعة وسط النباتات البرية

يُعد خور كلباء من أشهر المناطق في إمارة الشارقة، ويتميز بوجود العديد من الآثار التاريخية ومن أهمها حصن خور كلباء التاريخي، كما يتميز بوجود المحمية الطبيعية التي تسمى بمحمية القرم التي أقامتها حكومة الشارقة لحماية الطيور والحيوانات الموجودة في خور كلباء من خطر الانقراض.

ويشهد الخور في كل عطلة توافد الآلاف من الزوار ليس فقط من منطقة الساحل الشرقي، وإنما من جميع أنحاء الإمارات وخارجها، لقضاء أجمل الأوقات بين ربوع المنطقة الطبيعية الساحرة، والقيام برحلات ممتعة وسط النباتات البرية الطبيعية مثل الزبيدية والسدر والسمد وأشجار المنجروف، إلى جانب أنواع مختلفة من الطيور البحرية التي تشتهر بها المنطقة.

3- خور رأس الخيمة.. روعة القرم والكائنات البحرية

يتوسط خور رأس الخيمة سواحل الإمارة البالغ طولها 64 كيلومترا على المدخل الشمالي الشرقي للخليج العربي، وهو أكبر أخوار الإمارة التي تضم عدداً من الأخوار الأخرى مثل خور حليلة وخور المزاحمي الذي تم إعلانه أول محمية طبيعية بالإمارة تحت إدارة هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة بموجب المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2018.

وعلى جانبي الخور تقع محمية القرم التي تحولت إلى مكان آمن للطيور والأسماك، وملائم لحياتها، ومورد لغذائها وتكاثرها، وبالإضافة إلى دورها في الحفاظ على التنوع البحري والبري، للمحمية سحرها الخاص الذي يبهج الزوار الذين يفدون إلى المكان للاستمتاع به، حيث لا يمكن الإحساس بالوحدة أثناء الجلوس أمام المساحات الخضراء والاستمتاع بخرير المياه وحركة الحيوانات البحرية الدائمة.. وتستقبل مياه الخور يومياً العشرات من قوارب النزهة التي تنقل السياح والأهالي الذين يفضلون الرحلات الجماعية الليلية للاستمتاع بالمنظر الجمالي الطبيعي لأضواء الأبراج العالية التي تصطف على جانبي الخور لتجعل من المكان لوحة فنية طبيعية، بالإضافة إلى تصميم الكورنيش المحيط بالمحمية الذي يجمع بين الحداثة والأصالة، ويضم عدداً من المطاعم العالمية والمقاهي العالمية، والمقاهي الشعبية التي تجذب المقيمين والسياح على حد سواء.

4- خور أم القيوين.. موئل الظباء وطيور النورس والفلامنجو

يبلغ طول خور أم القيوين 5 كيلومترات وعرضه كيلومتر، وهو من أهم ما يميز مدينة أم القيوين، حيث يعتبر من أفضل الخيران الموجودة في الدولة جمالاً، ويتميز بكثير من المزايا، حيث توجد فيه أشجار القرم التي تساعد على انتشار الأسماك وتكاثرها.

ويعد الخور من أبرز المعالم السياحية في الإمارة، لما يزخر به من مقومات سياحية طبيعية، لذا جاء الاهتمام به من حكومة أم القيوين، بهدف تأهيله ليصبح قبلة للسياح في الإمارة، كما أنه يمر بمحاذاة جزيرة السينية التي يبلغ طولها 10 كيلومترات وعرضها في أقصاها 4 كيلومترات، والتي تعد محمية طبيعية تعيش فيها الظباء وطيور النورس والفلامنجو والنسر ومالك الحزين، وتنمو فيها أشجار القرم والغاف والنباتات السطحية.

ويتميز خور أم القيوين بكثرة أشجار القرم التي تكون الحضن الدافئ للأسماك لرمي بيوضها وبالتالي تكاثرها، فالبيئة الساحلية الغنية بأشجار القرم تعتبر من أنسب المناطق لتكاثر وحضانة أنواع الأسماك والروبيان والقشريات الأخرى، كما أن أشجار القرم تسهم في الحفاظ على حياة أنواع مختلفة من الطيور.

5- خور عجمان.. بقعة خضراء وسط الرمال

تعتبر محمية الزوراء من أجمل وأهم المعالم السياحية الطبيعية في إمارة عجمان، وهي عبارة عن خور شبه استوائي يقع شمال المدينة، كما أنها بقعة خضراء تلفت الأنظار وسط المشهد الرملي الذي يميّز منطقة شبه الجزيرة العربية.

ويتوجه الكثير من السياح إلى محمية الزوراء للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور، حيث تضم المحمية عدداً كبيراً من الطيور ذات الأنواع المختلفة، يبلغ عددها 58 نوعاً، تنتشر بين الغابات والأشجار الكثيفة. وتقدم المحمية الطبيعية بعجمان، مشهداً خلاباً، يمكن الزوار من الاستمتاع بجمال النظام البيئي، إلى جانب القيام بالأنشطة المختلفة، ويحفل الخور بعدد من المظاهر الطبيعية، وفي مقدمتها أشجار المانغروف والشواطئ الرملية، ونحو 60 نوعاً من طيور الفلامنجو ومالك الحزين والبلشون.

6- خور المقطع.. أبرز ممر ترفيهي في الدولة

يستعد خور المقطع في أبوظبي للتحول إلى أحد أبرز الوجهات السياحية على مستوى الدولة وذلك بعد إنجاز مشروع قناة أبوظبي الذي يعتبر من أهم المشاريع السياحية المرتقبة في العاصمة بكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار درهم، ويمتد على طول 2.4 كم، وهو ممر مائي طبيعي وتاريخي يفصل بين مدينة أبوظبي والبر الرئيسي.

ويعتبر مشروع القناة أبوظبي متعدد الاستخدامات، إذ يتألف من 7 مناطق رئيسية مكونة من 11 مبنى، إلى جانب مجموعة من المرافق الترفيهية وهي مرسى لليخوت، وصالة لألعاب الواقع الافتراضي، ومنطقة «سكايت بارك» خارجية، ومساحات مجتمعية تهدف لتعزيز التفاعل والترابط الاجتماعي، ومبنى خاص بالقوارب، وسينما مكونة من 16 قاعة و2500 مقعد، إضافة إلى قاعات خاصة بالأطفال وعدد من المطاعم والمقاهي، وممشى بطول 2.500 متر مع مسارات للأشخاص والدراجات الهوائية، أكبر أكورايوم بالشرق الأوسط، يحتوي على نحو 34 ألف كائن بحري، ومبنى خاص للأطفال، ومركز رياضي وصحي، وعدد من المطاعم والمقاهي، و60 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية تضم 150 محلاً تجارياً، شققاً مفروشة للإيجار، و3000 موقف للسيارات.