12 مخالفة في اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في إمارة أبوظبي 12 مخالفة تتعلق بإجراءات تنفيذ التحويلات المرورية في حرم الطريق، أو تنفيذها دون الحصول على التصاريح المطلوبة من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل.

وتتراوح قيمة الغرامة للمخالفات بين ألف درهم وتصل حتى 100 ألف درهم حسب نوع المخالفة المرتكبة، بما يضمن تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالطرق والخدمات في إمارة أبوظبي وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وبما يضمن أعلى درجات السلامة المرورية وتجنب تعرض الجمهور من مستخدمي الطرق والعاملين في التحويلات المرورية للمخاطر.

وكان المركز قد باشر بتطبيق اللائحة في مدينة أبوظبي في 1 أكتوبر الماضي، فيما يبدأ تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في مدينة العين وضواحيها اعتباراً من 1 يناير المقبل.

وتنظم اللائحة أعمال التحويلات المرورية ضمن حرم الطريق في إمارة أبوظبي وتحدد القواعد والإجراءات والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ تلك الأعمال وتتضمن جدول مخالفات وغرامات. ووفر مركز النقل المتكامل نظام إلكتروني بهدف تسهيل وتسريع إجراءات العمل، وبدأ الاستخدام الفعلي له منذ يناير الماضي، حيث يمكن النظام المعنيين من التسجيل الإلكتروني وتقديم ومتابعة الطلبات واستلام تصاريح التحويلات المرورية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل www.itc.gov.ae.

ومن بين المخالفات الـ 12 المخالفة الأولى وتتمثل في تنفيذ أي من أنواع الأعمال ضمن حرم الطريق دون الحصول على تصريح مروري من المركز والغرامات المترتبة على هذه المخالفة 100 ألف درهم.

فيما المخالفة الثانية وقيمة غرامتها 50 ألف درهم، وتتعلق بمباشرة أعمال حفريات في حرم الطريق دون توفير الحواجز الخرسانية أو تعبئة الحواجز البلاستيكية بالمياه أو الرمال.

والمخالفة الثالثة تتمثل في عدم صيانة التجهيزات المستخدمة في التحويلات المرورية والتي تتسـبب في الحوادث المرورية، فيما المخالفة الرابعة تتعلق بوقوف المركبات العاملة في المشروع في حرم الطريق بصورة تشكل خطر على السلامة المرورية وغرامتها 5 آلاف درهم.

والمخالفة الخامسة تتمثل في عدم توفير ممرات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية في مواقع العمل، ومخالفتها 5 آلاف درهم.

ويترتب على العمل بعد انتهاء التصريح غرامة قيمتها 5 آلاف درهم، كما أن الغرامة ذاتها تفرض في حال عدم الحصول على تصريح لتنفيذ مدخل أو مخرج لموقع مؤقت أو عدم استخدام المداخل أو المخارج المعتمدة في التصريح.

وتخالف اللائحة بغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حال عدم إزالة كافة اللوحات والتجهيزات والمخلفات من حرم الطريق أثناء العمل أو بعد انتهائه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وفي حال عدم الالتزام بأي من شروط التصريح أو عدم تركيب حاجب يفصل بين الاتجاهين لمنع انعكاس أنوار السيارات أو لتغطية مواقع العمل في حالة الطلب. كما تخالف بنفس المبلغ 5 آلاف درهم في حال عدم تزويد المركبات العاملة في الموقع باللوحات أو الأسهم المضيئة.

والمخالفة الأخيرة وتتعلق بعدم تواجد مسؤول السلامة المرورية في موقع العمل وفق شروط التصريح بغرامة مالية قدرها 1000درهم.