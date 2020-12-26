بلدية رأس الخيمة تصادر 11 ألف منتج للتحقق من «المواصفات»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

صادرت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة، 11 ألف منتج ومواد استهلاكية عبر حملاتها التفتيشية الميدانية المنفذة خلال تسعة أشهر في مختلف المنشآت والمحال التجارية، وتمكنت خلال تلك الحملات الميدانية من مصادرة عدد 3656 منتج من المواد الاستهلاكية التجميلية والتبغ ومشتقاته الغير قابلة للاستهلاك الآدمي، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة تمكنت من تكثيف حملاتها الميدانية الموجهة إلى مختلف المنشآت والمحال التجارية المختلفة، وتمكنت خلالها من حجز ومصادرة كميات من المواد الاستهلاكية غير القابلة للاستهلاك، والأخرى للتحقق من مواصفاتها ومدى مطابقتها للمقاييس المعتمدة.

وذكرت أن المفتشين التابعين إلى الدائرة تمكنوا خلال فترة التسعة الأشهر الماضية من تنفيذ الحملات الميدانية التي تم خلالها حجز ما يقارب 11 ألف منتج ومواد إلى حين التحقق من مواصفاتها بجانب مصادرة أكثر من 3000 منتج من المواد التجميلية والتبغ، التي اتضح عدم صلاحيتها للاستهلاك والتي تم على الفور اتخاذ الإجراءات المتبعة في ذلك والمتمثلة في إتلافها والتخلص منها بحسب النظم المتبعة.

وأشارت إلى أن تلك المواد التجميلية المصادرة تم رصدها في عدد من صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، مع الكشف عن استخدامها للخلطات غير المعتمدة في مراكز التجميل، وبشأن التبغ فقد تم رصد كميات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى غيرها من المخالفات التي تمثلت في رصد البطاقات المنتهية الصلاحية للعاملين في المنشآت وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وغيرها.