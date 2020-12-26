السويدي يلتقي مجندي «البرنامج التأهيلي»

دبي (الاتحاد)

التقى العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، بشباب الوطن من مجندي البرنامج التدريبي التأهيلي لخريجي الخدمة الوطنية رقم 15، المنعقد بأكاديمية شرطة دبي، بحضور المقدم دكتور محمد سعيد الحداد الحتاوي مدير معهد التدريب بالنيابة، والنقيب عبد الله حمد الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة.

وقال العميد غيث السويدي: إن الخدمة الوطنية تمثل ترجمة صادقة للنموذج الفريد من الترابط والتماسك بين الشعب والقيادة، كما تُعد خطوة فاعلة تترجم حرص أبناء الدولة على الإسهام في رفعة هذا الوطن، والذود عن مكتسباته التنموية.