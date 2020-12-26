أكاديمية سيف بن زايد تنفذ دورات تدريبية عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي برنامج تدريب إداري تخصصياً لمؤسسة التنمية الأسرية، بمشاركة 291 من العاملين في مختلف المستويات الوظيفية بالمؤسسة.

وأوضح العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن البرنامج تضمن 5 دورات إدارية تخصصية عن بُعد «افتراضياً»، نفذها نخبة من محاضري المعهد الإداري التخصصي في الأكاديمية، وركزت محاورها على التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل والسيناريوهات المستقبلية وإدارة التغيير والإدارة بالنتائج والتميز في خدمة المعاملين وفقاً لمنظومة السبع نجوم الحكومية.

وأضاف: إن البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية في مد جسور المعرفة بين شرطة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين من المؤسسات والهيئات الحكومية، وضمن تبادل الخبرات والمعارف وتزويد الكوادر المهنية المعرفة التي تمكنهم لدفع عجلة التطوير المهني.

وأكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، سعي المؤسسة الدؤوب لتطوير موظفيها والعمل على صقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف الحديثة والمستجدة، من خلال إلحاقهم ببرامج تدريب عامة وتخصصية وورش عمل ومحاضرات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المهام بالجودة والكفاءة المنشودة.

وأشادت بالتعاون مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والاستفادة من خبرات نخبة من الاختصاصيين الأكاديميين بها، متمنيةً دوام التعاون المشترك.