«التوعية الأمنية» تنفذ 565 فعالية

دبي (الاتحاد)

أشاد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، بالجهود التي تبذلها إدارة التوعية الأمنية في إعداد الحملات الهادفة من أجل نشر الوعي في المجتمع بمختلف الظواهر السلبية والأمنية بين مختلف الجهات المستهدفة في المجالات الجنائية والمرورية والمسلكية والاجتماعية.

وأوضح العقيد علي المنصوري أن إدارة التوعية الأمنية تلعب دوراً محورياً على المستوى الأمني من خلال زيادة الوعي المجتمعي عبر المحاضرات وورش العمل واللقاءات المباشرة ومشاركاتها في مختلف الفعاليات المجتمعية ما أدى ذلك إلى توصيل رسالتها التوعية لمختلف شرائح المجتمع.

ومن جانبه، قال بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، إن الإدارة قامت بتنفيذ 13 حملة في العام الماضي استفاد منها حوالي 17 ألف مستفيد، مقابل 13 حملة في عام 2018 استفاد منها حوالي 18500 مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من حملات التوعية خلال العام الجاري حوالي 295 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التوعية خلال الفترة نفسها ومن ضمنها توعية النشء والشباب، وتوعية الجاليات الأجنبية، وحملة «عش كبطل»، واللقاء المفتوح، وبرامج بعثة الحج والعمرة، والمسابقات الرمضانية، وغيرها من البرامج الأخرى.

كيدزانيا

وبين الفلاسي أن إدارة التوعية الأمنية قامت بتنظيم 27 فعالية في مركز الشرطة الذكي المصغر بمدينة كيدزانيا في «مول دبي»، والذي يزوره الأطفال ما بين 3 إلى 15 سنة استفاد منها 840 طفلاً، مقابل 20 فعالية في عام 2018 استفاد منها 1894 طفلاً.

الشؤون الإسلامية والتسامح

وأوضح بطي الفلاسي، أن قسم الشؤون الإسلامية والتسامح قام بتنظيم 565 فعالية في العام الجاري استفاد منها 16355 مستفيداً، مقابل 2598 فعالية في عام 2019 استفاد منها 52988، كما قام بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بتنظيم 597 فعالية في العام الجاري استفاد منها 15329، مقابل 2589 فعالية في العام الماضي استفاد منها 73650، بالإضافة إلى تنظيم المسابقة الرمضانية في العام الجاري استفاد منها 28 مقابل 3 مسابقات في عام 2019 استفاد منها 327، وقام قسم الشؤون الإسلامية والتسامح بتنفيذ 5 حملات للحج والعمرة في العام الماضي استفاد منها 258 مقابل بعثتين للحج والعمرة استفاد منها 75 في عام 2018.

سوق« رايب»

وأشار الفلاسي إلى أن الفعاليات المعتمدة التي نفذتها إدارة التوعية الأمنية في «سوق رايب» الذي ينظم في حديقة أكاديمية شرطة دبي، خلال العام الجاري 13 فعالية استفاد منها 7130 إلى الآن، بينما بلغت الفعاليات في العام الماضي 108 فعاليات استفاد منها 47129، وفي عام 2018 بلغت 100 فعالية استفاد منها 62601.