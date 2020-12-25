سيف بن زايد: أطيب التهاني وأصدق الأمنيات للإخوة المسيحيين والعالم

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن تهانيه الطيبة، وأمنياته الصادقة، للإخوة المسيحيين وللعالم أجمع، بمناسبة الأعياد المجيدة وقرب حلول رأس السنة الميلادية، سائلاً الله بأن يحفظ الجميع، وأن يأتي العام الجديد حاملاً معه الأفراح للبشرية جمعاء.

بمناسبة الأعياد المجيدة وقرب حلول رأس السنة الميلادية.. نتمنى للإخوة المسيحيين والعالم أجمع أطيب التهاني وأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله الجميع، وأن يحمل العام الجديد للبشرية الأفراح برحمته وعفوه سبحانه وتعالى

وكل عام وأنتم بخير — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) December 25, 2020

ودوّن سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بمناسبة الأعياد المجيدة وقرب حلول رأس السنة الميلادية.. نتمنى للإخوة المسيحيين والعالم أجمع أطيب التهاني وأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله الجميع، وأن يحمل العام الجديد للبشرية الأفراح برحمته وعفوه سبحانه وتعالى.. وكل عام وأنتم بخير».