«التربية»: انطلاق المعسكر التقني الثالث للمعلمين غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تطلق وزارة التربية والتعليم المعسكر التقني الثالث للمعلمين، غداً، ويستمر المعسكر إلى 31 ديسمبر الجاري، والذي يهدف إلى رفع المهارات التقنية للمعلمين، وتزويدهم بالخبرات المختلفة في المجال التكنولوجي مما يمكّنهم من تفعيل العديد من الأدوات الذكية في التعليم، مما ينعكس إيجاباً على أداء الطلبة.

ويهدف المعسكر إلى رفع كفاءة المشاركين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ونشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية في أوساط المجتمع، كما يهدف إلى تسليط الضوء على المهارات التقنية المناسبة في التعلم الهجين.

وأكدت خولة الحوسني أن وزارة التربية والتعليم أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير مهارات موظفي الوزارة والمجتمع المحلي، عبر إشراكهم ببرامج إثرائية ومعسكرات متخصصة، خاصة في أوقات الإجازات، وذلك انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية تلك الفعاليات في صقل مواهب موظفيها وتنمية قدراتهم الشخصية في مجالات عدة.

وبينت الحوسني أن المعسكر التقني يرتكز في مضامينه على تزويد المشاركين بالخبرات المختلفة في المجال التكنولوجي مما يمكنهم من تفعيل العديد من الأدوات الذكية في التعليم، لإحداث فرق في جودة الحياة الرقمية للمجتمع.

وأضافت الحوسني: أن المعسكر التقني ينسجم مع مجمل أهدافه مع أهداف منظومة التعليم المطورة ضمن المدرسة الإماراتية، التي أفردت حيزًا كبيرًا من الاهتمام للتحول الرقمي، وكيفية تأهيل المشاركين من موظفي الوزارة والمجتمع المحلي لأدوار أكثر فاعلية.

البرامج التدريبية:

وتشمل «تحليل ونمذجة البيانات» حيث تطرح الورشة أساسيات في علم البيانات، وتمثيلها وتحليلها باستخدام برمجية Power BI.

و«برامج Adobe» وهو عبارة عن مجموعة برامج تدريبية على برامج التصميم Photoshop، Illustrator، AfterEffect، لدعم مهارات المشاركين.

و«مهارات متقدمة في برمجية Power Point» وفي هذه الورشة يتعرف الحضور على مهارات متقدمة في برمجية Power Point.

ويتضمن بعض البرامج منها «تصميم المحتوى الرقمي» ورشة إلكترونية تبيّن أهم محتويات المحتوى الرقمي الناجح، وتطرح بعض الأدوات التي تساعد على تصميمه مثل MS OneNote.

«الواقع المعزز في التعليم» وهي ورشة تطبيقية على تصميم تجربة الواقع المعزز، وتنفيذه في الممارسات التعليمية، وورشة «الذكاء الاصطناعي»ورشة تدريبية على أسس الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وأنواعها، ، وورشة تصميم تطبيقات الأندرويد.

ورش متنوعة

تتضمن الورشة الأولى «مهارات متقدمة في برمجية Word، مهارات متقدمة في برمجية Power Point، وتصميم المحتوى الرقمي، مهارات متقدمة في برمجية Word، وتحليل ونمذجة البيانات، وتشمل الورشة الثانية مهارات أساسية في برمجية Photoshop، ومهارات أساسية في برمجية Illustrator، مهارات أساسية في برمجية After Effect، مهارات أساسية في برمجية Photoshop، مهارات أساسية في برمجية Illustrator، بالإضافة إلى ورشة باللغة الإنجليزية.