«شتاء دافئ» في «خيرية الشارقة»

الشارقة (وام)

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة «شتاء دافئ»، وهي حملة موسمية معنية بتوزيع المساعدات العينية من الملابس والأغطية ومواد التدفئة على الأسر والمحتاجين، لوقايتهم من برودة الشتاء، وذلك بالتنسيق مع سفارات الدولة وممثليها في هذه البلدان، وعبر مكاتب الجمعية في أفريقيا وآسيا.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات: إنه تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، ومع حلول فصل الشتاء، تم إطلاق حملة «شتاء دافئ» من خلال توزيع المواد العينية على الأسر المستحقة في السودان والنيجر وتشاد وموريتانيا وغينيا كونكري وبنجلاديش ونيبال وطاجكستان ومونتينيجرو والبوسنة والهريسك وكوسوفو والأردن.

وأشار الزري إلى أن الحملة جزء من نهج الدولة التي تُسيّر الحملات الإنسانية إلى البلدان الأكثر حاجة، ومراعاة للظروف الإنسانية والبيئية، وتقوم الجمعية بشكل منتظم سنوياً على تسيير الحملات المتنوعة إلى البلدان المشمولة بالمساعدات والمشاريع الخارجية بتقديم الإغاثات العاجلة والدعم اللوجستي إلى سكان تلك الدول، بما يساعدهم على تجاوز الظروف البيئية القاسية، وتتضمن المواد الموزعة الأغطية الثقيلة والملابس ومواد التدفئة المختلفة وفق حاجة كل بلد، مشيراً إلى أن الحملة تدعم أهداف الجمعية في ترسيخ مفاهيم العمل الإنساني والخيري وتأصيل الإرث الإماراتي المستمد من بذور خير أهل الدولة في إغاثة الملهوفين حول العالم. وأوضح أن عملية توزيع المستحقات تمت بالتنسيق مع سفارات الدولة في تلك البلدان بعد الانتهاء من مراحل البحث التي قامت بها مكاتب الجمعية في الخارج للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً، وتم التركيز على مناطق إيواء ومخيمات اللاجئين.

وتوجه الزري بالشكر الجزيل إلى المتبرعين الذين دعموا الحملة، ما ساهم في نجاحها، وكذلك سائر الحملات والمشاريع الأخرى التي تقوم بها الجمعية.

من ناحيتهم، عبر كثير من المستفيدين عن امتنانهم وعميق شكرهم إلى جمعية الشارقة الخيرية ومتبرعيها والقائمين عليها، مؤكدين أهمية هذه الحملة في إغاثتهم، والوقوف إلى جانب وحماية أطفالهم من برودة الشتاء.