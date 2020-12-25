تفاعل مجتمعي مع «الطاقة بيدك» في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

اختتمت دائرة بلدية رأس الخيمة مبادرة «الطاقة بيدك» التي أطلقتها مؤخراً، والموجهة إلى شرائح المجتمع كافة، عبر طرح أفكارهم ومساهماتهم حول كفاءة استخدام الطاقة والمياه.

وشهدت المبادرة تفاعلاً من أكثر من 700 مشارك من مختلف فئات المجتمع والأعمار، كشفوا عن الأفكار الإبداعية والمميزة التي طرحت من قبلهم حول الكيفية المتبعة في التخفيض من فواتير الكهرباء والمياه، وزيادة نسب توليدها بمصادر الطاقة المتجددة.

وقال منذر الزعابي، مدير عام الدائرة لـ «الاتحاد»: «إن مبادرة الطاقة بيدك التي أطلقتها الدائرة بداية العام الجاري واختتمت مؤخراً، شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل مختلف شرائح المجتمع، حيث أظهرت المبادرة مدى الوعي الذي يتمتع به المجتمع، والأفكار المناسبة التي يتم اعتمادها للتحفيض من فواتير استهلاك الكهرباء والمياه في مختلف المواقع».

وذكر أن المبادرة التي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شكل مسابقة حول كفاءة استخدام الكهرباء والمياه لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، تفاعل من خلالها أكثر من 700 شخص، وأثبتت مدى وعيهم حول موضوع الاستدامة الذي انعكس على المقترحات الإبداعية التي تم تقديمها من قبلهم.

ولفت إلى أن المشاركات تمثلت في قيام البعض بتسجيل مقاطع فيديو وتصوير أفراد أسرهم أثناء القيام بأحد التدابير والإجراءات المعنية بقطاع الطاقة، بينما قام آخرون بإنشاء مقاطع فيديو باستخدام الرسوم المتحركة الرقمية، وبنشر بعض الأفكار المختلفة لزيادة الوعي حول كفاءة الطاقة، وغيرها من الأفكار المبتكرة.

وأشار إلى أن المسابقة تضمنت أيضاً قيام الدائرة بنشر التوعية من جانبها حول هذا الجانب لدعوة أفراد المجتمع اتباع التدابير المناسبة لتوفير الطاقة والكهرباء، ذاكراً أن المسابقة تم خلالها تتويج 7 فائزين، من بينهم الفائز بالجائزة الكبرى.