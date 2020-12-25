اليوم.. إعلان نتائج شوطي «الظفرة 6» و«المهجنات الأصايل»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد محمد عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، أن قرارات بعض الدول الخليجية الشقيقة بإغلاق الحدود البرية بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا» لم تؤثر على تواجد الأخوة المشاركين من الدول الخليجية في المهرجان، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المشاركين الخليجيين موجودون في موقع المهرجان للمشاركة في أشواط المجاهيم، سواء الأشواط الفردية أو الجماعية المتبقية، وذلك بعد انتهاء الأشواط الجماعية والفردية للمحليات والتي شهدت تواجداً كبيراً من المشاركين الخليجيين، وتمكنوا من إحراز العديد من المراكز المتقدمة والفائزة في أشواط المحليات، كما شهدت منافسات المجاهيم وجوداً خليجياً قوياً خلال المنافسات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية لفئة المجاهيم، ويتوقع حضور أقوى في باقي الأشواط التي ستستكمل منافساتها الأسابيع القادمة.

الحاصل على المركز الأول ( الصور من المصدر)

وأضاف المهيري: إن اللجنة المنظمة حرصت على وضع مجموعة من المعايير الخاصة بأشواط الجمل والتي تضمن شفافية المنافسة وحياديتها بين جميع المتسابقين، وتضمن كذلك استمرار تفوق وتطور المزاينة من عام لآخر، خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق على مدى السنوات الماضية، ومنها القرارات الخاصة بعدد المشاركات، وآليات الاستبدال، حيث يحق للمالك استبدال 3 مطايا لمرة واحدة فقط في أشواط الجمل في حال تم استبعادها من قبل لجنة التشبيه، ويمنع مشاركة الإبل المهجنة في أشواط المحليات الأصايل أو أشواط المجاهيم الأصايل، كما يمنع مشاركة الإبل المريضة أو المصابة بأي نوع من الفطريات، مثل الجرب، أو القرع، أو الحساسية، أو أي مرض معدي تقره اللجنة الطبية، ويتم استبعاد المطية إذا تبين أنها مخدرة في الشارب، أو ربطه، أو محلقة، أو مصبوغة في أي جزء من جسمها، أو أي عبث للتغيير من شكلها الطبيعي، أو كانت تحت تأثير المنشطات، وإذا تبين بأن العدد ناقص في أشواط الجمل عن العدد المطلوب يحق للمالك استكمال العدد قبل بدء التحكيم، وفي حال عدم تكملة العدد يتم استبعاده.

وعلى صعيد المنافسات، اكتسحت الإبل الإماراتية جميع المراكز الفائزة في شوط الجمل شرايا لأبناء القبائل محليات، بعد أن حصدت المراكز الخمسة التي حددتها اللجنة المنظمة للفائزين في هذا الشوط، حيث تمكنت إبل صقر ناصر سالم المنصوري في تحقيق المركز الأول بنسبة 85%، فيما حلّت إبل حاكم مبخوت المنهالي في المركز الثاني بنسبة 84% وبفارق نقطة واحدة عن المركز الأول، وجاءت في المركز الثالث إبل ضحي علي صياح المنصوري بنسبة 83% وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول، فيما جاءت إبل محمد علي عبدالله العامري في المركز الرابع بنسبة 80%، وجاء في المركز الخامس طارش محمد فرج المنصوري بنسبة 78%.

ورصدت اللجنة المنظمة للفائزين في هذا الشوط مجموعة قيمة من الجوائز النقدية تجاوزت قيمتها أكثر من 550 ألف درهم، وطبقاً للنتائج التي أعلنتها لجنة التحكيم في مزاينة الظفرة لهذا الشوط يحصل الفائز على المركز الأول على جائزة قيمتها 200 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قيمتها 150 ألف درهم، فيما يحصل الفائز على المركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، والحائز المركز الرابع على جائزة بقيمة 60 ألف درهم والحائز على المركز الخامس على جائزة بقيمة 40 ألف درهم. في الوقت ذاته تعلن لجنة التحكيم في مهرجان الظفرة اليوم «السبت» نتائج «الظفرة 6» و«المهجنات الأصايل»، لتختتم بذلك أشواط المحليات على أن تستكمل أشواط المجاهيم خلال الأسابيع القادمة حتى انتهاء المهرجان.

منافسات قوية في مزاينة الصقور: آل شافي يكتسح النتائج في الفئات الثلاث

فرضت القوة والندية نفسها على مزاينة الصقور التي تنظمها اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، كما شهدت مشاركات مميزة من الصقارين ضمن فئات المزاينة الثلاث للفروخ «جير شاهين، وبيور جير، وبيور قرموشة».

وتتزامن مزاينة الصقور هذا العام مع السنوية العاشرة لتسجيل «الصقارة» في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «اليونسكو» 2010، وكذلك السنوية الخامسة لإطلاق محمية المرزوم للصيد.

وأسفرت النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة التحكيم في فئة بيور قرموشة فرخ عن فوز «دلما» لصاحبه خالد بن ناصر مذكر آل شافي، وجاء في المركز الثاني «عجايب» لهزاع بن ناصر مذكر آل شافي، وجاء في المركز الثالث «أبوظبي» لسالم بن ناصر مذكر آل شافي.

وأسفرت نتائج جير شاهين فرخ عن فوز «تحذير» لصاحبه خالد بن ناصر مذكر آل شافي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «مليح» لخالد ناصر مذكر آل شافي، وجاء في المركز الثالث «مهلول» لصاحبه سالم ناصر مذكر آل شافي.

بينما أسفرت نتائج فئة بيور جير فرخ عن فوز «صمصام» لسالم ناصر مذكر آل شافي، وجاء في المركز الثاني «طحان» لسالم ناصر مذكر آل شافي، وجاء في المركز الثالث «شالوم» لخالد ناصر مذكر آل شافي بالمركز الثالث.