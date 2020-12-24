بلحيف النعيمي: النهوض بالمنتج المحلي أولوية استراتيجية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، أن النهوض بمستوى المنتج الغذائي المحلي وزيادة حجمه ليلبي احتياجات السوق يمثل أولوية استراتيجية تعمل الوزارة على تحقيقها ضمن توجهات دولة الإمارات لضمان أمن واستدامة وسلامة الغذاء.

جاء ذلك، لدى زيارة معاليه يرافقه وفد من الوزارة، شركة الإمارات الوطنية للأغذية في مدينة دبي، التابعة لمجموعة «روابي الإمارات»، وذلك ضمن جولاته الميدانية التي تستهدف تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان سلامته وتعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي.

وناقش معاليه مع عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روابي الإمارات «التابع لها شركة الإمارات الوطنية للأغذية»، أهم التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج الغذائي المحلي، وسبل تعزيز وزيادة هذا الإنتاج عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية والحلول المبتكرة. واطلع معاليه على مرافق الشركة والتكنولوجيا المستخدمة في مختلف عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي، والتي شملت زيارة مفقس الصيصان التابع للشركة، ومزارع تربية الدواجن البالغ عددها 13 مزرعة تضم كلاً منها 6 عنابر ذات طاقة استيعابية 25 ألف طائر لكل عنبر، ويتراوح معدل الإنتاج اليومي (الذبح) للدجاج بين 40 إلى 45 ألف دجاجة.

كما زار معاليه مصنع اللحوم التابع للشركة والذي ينتج العلامات الوطنية الغذائية (الروضة، والسلوى، وشيف بريميوم) ويصل حجم طاقته الإنتاجية القصوى إلى 400 طن شهرياً، وشملت جولة معاليه زيارة مصنع الأعلاف «جرين فيلد» التابع لمجموعة روابي الإمارات والمتخصص في إنتاج أعلاف الدواجن والطيور ويخصص إنتاجه للسوق المحلي وجزء للتصدير للسوق الخليجي، ويعمل المصنع بالتحكم الآلي الكامل. وأثنى معاليه على المستوى المتقدم الذي تطبقه الشركة، و تضم مجموعة «روابي الإمارات» شركة الإمارات الوطنية للأغذية، والروابي للألبان، وشركة «جرين فيلد» لصناعة الأعلاف، ومزارع السلوى للدواجن.