بلدية أبوظبي تنظم محاضرات لتعزيز الوعي الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مبادراتها الرياضية المجتمعية عن بُعد، ضمن فعالية «رياضة بلا حدود»، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور ومحاربة الأمراض الشائعة، وتنمية مهارات أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتعزيز جودة الحياة، تقديراً لدور الرياضة وأهميتها في حياة وسعادة المجتمع.

وقد نظم مركز بلدية الشهامة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، فعالية رياضية عن بُعد، وذلك من خلال حلقة بث مباشر عبر حساب بلدية مدينة أبوظبي الرسمي على إنستجرام، تم خلالها استضافة الكابتن فيصل الكتبي بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، لتوعية أفراد المجتمع بكيفية الحفاظ على الصحة الجسدية السليمة في كافة الأوقات الأزمات، حيث بلغ عدد الحضور للبث مباشر ما يقارب 502 شخص.

كما نظم مركز بلدية مدينة زايد، بالتعاون مع مدارس قطاع مدينة زايد، فعالية رياضية عن بُعد بعنوان «معاً نمشي»، استهدفت مختلف فئات المجتمع من عمر 13 سنة فما فوق، لتوعية أفراد المجتمع بأهمية رياضة المشي، وتشجيعهم على ممارستها، حيث تم خلالها عرض فيديوهات عن كيفية ممارسة رياضة المشي بشكل صحيح ومفيد، وخصصت في ختامها فقرة للرد على أسئلة المشاركين حول الموضوع ذاته.

من جانبه، نظم مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة، بالتعاون مع مركز لوتس هوليستك نيوترشن، محاضرة توعية، تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والرياضي لدى أفراد المجتمع، وتشجعهم على تنمية مهاراتهم، قدمها الدكتور ممدوح سليمان من مركز لوتس هوليستك نيوترشن، وتم خلالها تعريف المشاركين بدور الرياضة وأهميتها في خلق حياة سعيدة، وبأهمية التغذية الصحية، واتباع نمط رياضي للحفاظ على اللياقة البدنية والصحية.