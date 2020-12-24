بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعية لحماية المظهر العام

أبوظبي (وام)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد حملة توعية إرشادية ميدانية ضمن النطاق الجغرافي التابع له، بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المشهد الجمالي للمدينة، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية بشأن حماية المظهر العام والمرافق العامة والخدمية والترفيهية، وذلك في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على مواصلة جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري الذي تتمتع به أبوظبي وضواحيها، ومواجهة المشوهات بكافة أشكالها وصورها، وحماية المرافق العامة. وركزت الحملة على رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن المحافظة على التباعد، وارتداء الكمامات، وأخذ الحيطة والحذر في الأماكن المزدحمة، والمرافق العامة والترفيهية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت البلدية إلى أن حملة التوعية استمرت أربعة أيام وغطت جميع المناطق التابعة لاختصاصات مركز بلدية مدينة زايد، منها حديقة ربدان والعديد من المناطق الترفيهية، وسكان المناطق المجاورة، كما استهدفت الحملة تعزيز ثقافة الأطفال ووعيهم ومسؤوليتهم في الحافظ على المرافق العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكدت مواصلة تنظيم حملات التوعية لرفع مستوى الوعي المجتمعي وإشراك أفراد المجتمع في تعزيز المظهر الحضاري العام، وحماية أصول البلدية والمرافق الخدمية والترفيهية التي أقيمت من أجل إسعادهم ورفاهيتهم.