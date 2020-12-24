بروتوكول جديد للحضانات ومراكز تعليم الأطفال بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

وضعت هيئة الصحة بدبي بروتوكولاً للطوارئ في الحضانات والمؤسسات التعليمية للصغار، شمل ضوابط للسلامة العامة، ومتطلبات يجب أن تتوفر بالعيادات الموجودة بها.

وأوضحت الهيئة أن البروتوكول الجديد يلزم الحضانات ومراكز تعليم الأطفال بتجهيز العيادات الصحية الخاصة بها بالمعدات الطبية والإمدادات والأدوية الأساسية، وأن تحتفظ دور الحضانة أو مراكز تعليم الأطفال بأرقام الاتصال بالوالدين في حالة الطوارئ، وفي حالة الاشتباه في إصابة الطفل، يجب عزله عن الأطفال الآخرين حتى تسليمه إلى ذويه أو مقدم الرعاية، وفي حالة إعطاء الطفل أي أدوية أو علاج، يجب على الممرضة إخطار الوالدين وتوثيق ذلك.

وأكدت الهيئة ضرورة أن يكون لدى العيادة في دور الحضانة أو مراكز تعليم الأطفال، موظفون ومعدات والإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية وغيرها، وضرورة صيانة جميع المعدات المستخدمة في رعاية المرضى وفقاً لمواصفات الشركات المصنعة.

متطلبات فيزيائية

وحددت الهيئة المتطلبات الفيزيائية لعيادة التمريض ومستلزماتها، وتشمل «التجهيزات القياسية والأثاث وهي، مكتب وكراسي، خزانة أو رف للملفات، خزانة مزودة بقفل للإمدادات والأدوات، أريكة فحص قابلة لتعديل الارتفاع مع مرتبة قابلة للغسل أو ملاءة بلاستيكية غير منفذة ومنشفة لتغطيتها، شاشة محمولة (في حالة عدم وجود غرف معالجة منفصلة)، موزع صابون سائل غير قابل لإعادة التعبئة مع صابون سائل غير مخفف، موزع مناديل ورقية يمكن التخلص منها أو مجفف يد كهربائي، سلة نفايات مغطاة تعمل بالقدم، ثلاجة مع كيس ثلج، لوحة إعلانات متوسطة الحجم».

وتشمل المتطلبات أيضاً: المعدات القياسية مثل جهاز قياس الطول والوزن للأطفال، وجهاز قياس وضغط الدم، وسماعة الطبيب، ومخطط العين، والشوكة الرنانة، وجهاز إضاءة بالبطارية، ومقياس الحرارة، وإناء لوضع المستلزمات الطبية «جاليبوت»، وغيرها.

وتضمنت اللوازم القياسية التي حددتها الهيئة، ملاعق خشبية يمكن التخلص منها، مناشف اليد التي يمكن التخلص منها، أكواب الدواء، وأعواد قطنية معقمة، وقطع شاش معقمة، وقفازات يمكن التخلص منها، وضمادات شاش بأحجام مختلفة، والجبائر ذات الأحجام المختلفة، الضمادات المرنة بأحجام مختلفة، وضمادة لاصقة بأحجام مختلفة، وأقنعة الوجه للأكسجين، وكحول 70%، ومحاليل مطهرة، ومحلول ملحي عادي.

سجل صحي

وأوضحت الهيئة، أن مسؤوليات إدارة العيادات في الحضانات أصبحت تتضمن ضرورة إخطار الآباء بشأن أي انحراف مشتبه به عن الصحة العادية أو المعتادة للطفل نتيجة للتقييم السريري أو الفحص البدني أو ملاحظة طاقم الحضانة، وإعطاء الدواء بعد الحصول على موافقة الوالدين أو أولياء الأمور.

ولفتت إلى مسؤولية الممرضة عن ضمان سرية السجلات الصحية، كما يجب الاحتفاظ بسجل صحي كامل وشامل ودقيق لكل طفل، وأن تتضمن السجلات الصحية التاريخ الحديث والفحص البدني وأي مذكرات ذات صلة وسجلات التحصين، وأن توضح السجلات الصحية الحساسية والتفاعلات الدوائية، مع تخزين السجلات في مكان آمن يسهل الوصول إليه، وفي حالة وجود سجلات إلكترونية، يجب على الإدارة ضمان التفويض والوصول لهذه البيانات بناءً على الامتيازات الممنوحة.

وأشارت الهيئة إلى أنه عندما ينتقل طفل إلى حضانة أخرى أو مركز تعليم آخر، يجب نقل نسخة من السجل الصحي الكامل والتراكمي في الوقت نفسه إلى العاملين الصحيين في الحضانة أو المركز الذي ينتقل إليه.