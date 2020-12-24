«تنمية المجتمع» تنظم حلقات توعية لمكافحة الإدمان

دبي (الاتحاد)

تواصل وزارة تنمية المجتمع دورها التنموي المستدام عبر مبادراتها وبرامجها التوعوية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج» التابع لمجلس مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية، حيث نظمت حلقات وورشاً توعوية تستهدف الأسر في مختلف إمارات الدولة، تعزيزاً للتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وتأتي هذه الحلقات والورش في إطار تعزيز دور الأسرة في حماية أبنائها من آفة المخدرات، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع «الأسرة والأبناء في آن معاً»، حول حماية الفرد، وإدراكه لمخاطر الإدمان والمخدرات على نفسه وعلى المجتمع أيضاً.

وتستمر هذه الورش التي يبلغ عددها 20 ورشة، وانطلقت هذا العام 2020، وذلك ضمن خطة الوزارة والبرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج» التوعوية والتثقيفية ومختلف أفراد الأسرة.

وقالت إيمان حارب الفلاحي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: إنه قد تم إنجاز الورش التوعوية المقرر تنفيذها تباعاً من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى الدولة، والتي بلغ عدد الحضور فيها 628 شخصاً من الآباء والأمهات الذين التحقوا بهذا البرنامج سعياً لتحقيق مبدأ الأسرة المتماسكة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بمختلف أشكاله.

وأشار العقيد الدكتور راشد الذخري – رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات بوزارة الداخلية بأهمية دور الأسرة في تعليم أبنائها مهارات رفض التعاطي، وأكد أن للأسرة دوراً كبيراً في الكشف المبكر من خلال التعرف على مؤشرات التعاطي، واللجوء مباشرة إلى مراكز العلاج الموجودة في الدولة في حالة تعاطي الأبناء للمخدرات، حيث إن العلاج المبكر ينقذ الأبناء من الإدمان.