تمديد مهلة تخفيض المخالفات المرورية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تمديد مبادرة مهلة تخفيض المخالفات المرورية، بنسبة 50% التي انتهت أمس الأول الأربعاء حتى تاريخ الثالث من يناير المقبل، تزامناً مع حلول العام الميلادي الجديد.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن هذا الإعلان يعكس حرص شرطة رأس الخيمة على النزول عند رغبة ومطالب المواطنين والمقيمين، وإعطاء المزيد من الوقت لأصحاب المركبات المخالفة لتسديد قيمة المخالفات المسجلة بحقها والاستفادة من نسبة الخصم المحددة بـ50% والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر الحالي ضمن مبادرة خاصة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة.

ودعت شرطة رأس الخيمة ملاك وقائدي المركبات إلى الاستفادة من هذا الخصم والقيام بدفع المخالفات عبر التطبيقات الذكية، فيما يتوجب عليهم التوجه إلى مركز خدمات المرور والترخيص أو مجمع حفظ المركبات الكائن في منطقة الساعدي في حال وجود قيد وحجز على المركبة المخالفة.