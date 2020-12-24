بحث تركيب أنظمة إنذار في منازل الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بحثت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، خلال اجتماعها أمس، مع دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، جهود حكومة الشارقة لتعزيز جودة الحياة الكريمة، وتقديم خدمات استباقية للمجتمع.

حضر الاجتماع الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة والدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس الدائرة بالتكليف، والعقيد سامي خميس النقبي المدير العام للدفاع المدني في إمارة الشارقة. ويأتي الاجتماع في إطار الاهتمام المشترك للجهات المعنية بتركيب أنظمة الإنذار من الحرائق لكافة المنازل السكنية، تنفيذاً لقرار الحكومة الرشيدة في هذا الشأن وفق الضوابط والمواصفات التي سيتم تحديدها بعد دراسة كافة أبعاد المشروع، بما يحقق الهدف الأسمى، وهو حماية الأرواح والممتلكات. وأكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي أهمية التنسيق المشترك بين الدوائر الثلاث للخروج بآلية عمل واضحة، مشدداً على ضرورة تركيب أنظمة إنذار الحريق في جميع المنازل السكنية بما يضمن سلامة قاطنيها من مخاطر الحريق، ويساعد فرق الدفاع المدني في التعامل معها في وقت أقصر.

من جانبه أشاد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي بما تقوم به هيئة الوقاية والسلامة والإدارة العامة للدفاع المدني نحو سلامة سكان الإمارة والمؤشرات الإيجابية التي أدت إلى تدني حالات الحرائق، مقارنة بالأعوام السابقة، داعياً إلى تعزيز الجهود لإدراج المنازل السكنية في أنظمة إنذار الحريق، ونظام الإنذار المبكر.