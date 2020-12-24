تكريم الفائزين بجائزة الريادة المؤسسية بـ «إقامة دبي»

دبي (الاتحاد)

كرّم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الموظفين المتميزين والقطاعات الحاصلة على أوسمة إقامة دبي للتميز الوظيفي والإداري والتميز المؤسسي، وذلك في حفل توزيع جائزة الريادة المؤسسية في دورته العاشرة لعام 2019 - 2020 الذي أقيم في مقر الإدارة الرئيسي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، ومساعدي المدير العام ونوابهم والمستشارين، وعدد من كبار الضباط بإقامة دبي.

وهنأ اللواء محمد أحمد المري، الفائزين من القطاعات والموظفين الذين لم يألوا جهداً لتأسيس بنية تحتية قوية للنهوض بالعمل المؤسسي. ونوّه بجهود فريق عمل جائزة الريادة المؤسسية، المكون من 26 مقيماً داخلياً وخارجياً، وعلى دورهم في تنفيذ عملية التقييم بكل كفاءة وفاعلية عالية.

وتضمّن الحفل تكريم 12 فئة من فئات أوسمة إقامة دبي، و8 فئات من فئة التميز المؤسسي، والتي تمثلت بأفضل قطاع في تحقيق خطة دبي 2021، وأفضل قطاع في تحقيق معايير المهام الرئيسية، وأفضل قطاع في التمكين الذكي، وأفضل قطاع في الرشاقة المؤسسية، وأفضل قطاع في إدارة البيانات والمعرفة، وأفضل قطاع في إدارة المواهب المحترفة، وأفضل قطاع في مجال الابتكار، وتكريم فريق «كوفيد- 19»، والجنود المجهولين.

إلى جانب تكريم رؤساء أقسام الريادة والتميز ودورهم في الفاعل في تحقيق الريادة المؤسسية في الإدارة. وفي نهاية الحفل، كرم اللواء المري، القطاع الفائز ببيرق إقامة دبي لعام 2019 والذي كان من نصيب قطاع أذونات الدخول والإقامة.