محمد بن راشد يهنئ مسيحيي العالم بعيد الميلاد المجيد

أبوظبي (الاتحاد) - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التهاني إلى مسيحيي العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتب سموه، في حسابه على تويتر "تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أعاده الله على الجميع بالخير والسلام والصحة والمحبة".