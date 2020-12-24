تكريم الفائزين بجائزة الريادة المؤسسية في إقامة دبي

دبي (الاتحاد) - كرم اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الموظفين المتميزين والقطاعات الحاصلة على أوسمة إقامة دبي للتميز الوظيفي والإداري والتميز المؤسسي، وذلك في حفل توزيع جائزة الريادة المؤسسية في دورته العاشرة لعام 2019- 2020 الذي أقيم في مقر الإدارة الرئيسي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي ومساعدي المدير العام ونوابهم والمستشارين وعدد من كبار الضباط بإقامة دبي.

وهنأ اللواء محمد أحمد المري، الفائزين من القطاعات والموظفين الذين لم يألوا جهداً لتأسيس بنية تحتية قوية للنهوض بالعمل المؤسسي، وفتح آفاق جديدة تواكب التطلعات المستقبلية للقيادة في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل والتواصل المؤسسي.

ونوه بجهود فريق عمل جائزة الريادة المؤسسية المكون من 26 مقيماً داخلي وخارجي وعلى دورهم في تنفيذ عملية التقييم بكل كفاءة وفاعلية عالية.

وتضمن الحفل تكريم 12 فئة من فئات أوسمة إقامة دبي، و8 فئات من فئة التميز المؤسسي والتي تمثلت بأفضل قطاع في تحقيق خطة دبي 2021، وأفضل قطاع في تحقيق معايير المهام الرئيسية، وأفضل قطاع في التمكين الذكي، وأفضل قطاع في الرشاقة المؤسسية، وأفضل قطاع في إدارة البيانات والمعرفة، وأفضل قطاع في إدارة المواهب المحترفة، وأفضل قطاع في مجال الابتكار.

تكريم أحد المتميزين

كما تم تكريم الفئات المستقلة، والتي تمثلت بأفضل قطاع في الجاهزية للمستقبل، وأفضل قطاع في تحقيق الموقع الريادي، وأفضل قطاع في تحسين جودة الحياة (سعادة المتعاملين)، وأفضل قطاع في الشراكة والتكامل، وأفضل قطاع في جاهزية الابتكار، وأفضل قطاع في الحوكمة المؤسسية، والقطاع الأكثر التزاما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء.

وحصلت مبادرة برنامج الموارد المستدامة على أفضل مبادرة استراتيجية، وتوجت الإدارة قطاع أذونات الدخول والإقامة الأكثر تحسناً لعام 2019، وقطاع الدعم المؤسسي على القطاع الريادي لعام 2019، كما تم تكريم القطاعات التي حققت تصنيف السبع نجوم وهي قطاع المنافذ الجوية، وقطاع الدعم المؤسسي، وقطاع أذونات الدخول والإقامة بفئة السبع نجوم لهذا العام.

وكرم اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي خلال الحفل فريق «كوفيد-19» برئاسة العميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب تقديراً لجهودهم المبذولة في التصدي لجائحة «كوفيد-19».

ثم كرم اللواء المري الجنود المجهولين تكليلاً لمسيرتهم المهنية وتفانيهم في العمل. إلى جانب تكريم رؤساء أقسام الريادة والتميز ودورهم في الفاعل في تحقيق الريادة المؤسسي في الإدارة.

وفي نهاية الحفل كرم اللواء المري، القطاع الفائز ببيرق إقامة دبي لعام 2019 والذي كان من نصيب قطاع أذونات الدخول والإقامة.