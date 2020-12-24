انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة لسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً رطباً وصحواً وغائماً جزئياً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

وأوضح المركز أن الطقس سيكون، اليوم الخميس، رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية صباحاً وصحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز في بيان له حول حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة إلى طقس، الجمعة، يظل رطباً على المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف وصحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق، والرياح: غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ظهراً وتكون قوية أحياناً على البحر غرباً، قد تكون مثيرة ومحملة بالغبار أقصى الغرب بعد الظهر - سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

أما طقس، يوم السبت، فسيكون رطباً على المناطق الداخلية الشرقية صباحاً ومغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحيانا شرقاً، والرياح : شمالية غربية غرباً وشمالية شرقية على شرق وشمال الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ويوم الأحد، يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، والرياح : شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة شمالاً وشرقاً وعلى البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم الاثنين، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.