«البيت متوحد» تطلق كتاب «واحة الأمل والاتحاد»

خلفان النقبي (أبوظبي) - أطلقت جمعية البيت متوحد كتابها السنوي في مركز الشباب أبوظبي، رقمياً، والذي يحتفي بإنجازات مجتمع الإمارات ومرونة الدولة خلال تاريخها الحديث الممتد عبر 49 سنة، كما تستضيف الجمعية ندوة افتراضية مفتوحة للجميع حول جاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة ومرونتها في التغلب على الجائحة، بمشاركة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة، والدكتورة عائشة بالخير مستشارة البحوث بالأرشيف الوطني.

ويروي كتاب «واحة الأمل والاتحاد» قصة الدولة وشعبها، وقيادتها الرشيدة وإنجازاتهم جميعاً، وسوية، متخذاً المرونة في أوقات الشدائد محوره الرئيسي، ويوضحه من خلال استخدام الإحصائيات، والمواد والصور الوصفية والحكايات، كما يسلط الكتاب الضوء على قطاعات رئيسية مثل الاقتصاد والتنمية المستدامة والرعاية الصحية والقضايا الإنسانية وغيرها.

منى الحمادي

وقالت منى الحمادي، المدير التنفيذي لجمعية البيت متوحد: «يسرنا إطلاق إصدار 2020 من كتابنا السنوي في مركز الشباب-أبوظبي، الذي يمثل مساحة مجتمعية مفتوحة وعامة تتيح للجمهور زيارة المعرض والاطلاع على تفاصيل الكتاب. وبينما نستعد للخمسين عاماً القادمة، اخترنا نهاية عام 2020 لإطلاق هذا الكتاب لنذكر أنفسنا بقدرة الدولة على مواجهة كافة التحديات عبر العقود، حيث يعمل الكتاب على إبراز إنجازات ونجاحات دولة الإمارات. وبالرغم من جائحة كوفيد-19 التي تسببت في صعوبات لم نشهد لها مثيلاً في عام 2020، إلا أن دولة الإمارات أثبتت مرة أخرى قدرتها على القيادة والابتكار، واستطاعت تحقيق إنجازات رئيسية عززت الأجندة الوطنية».

وأضافت الحمادي: «يبرز كتاب »واحة الأمل والاتحاد« القيم التي غرزها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى تجذر المرونة والعزم على مواجهة التحديات في الهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. لقد شهدنا تقدماً كبيراً كدولة منذ تأسيس اتحادنا في عام 1971، حيث أدت وِحدة المجتمع ومرونته دوراً رئيسياً في ترسيخ إرثنا كمثال ساطع للتقدم على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

تم إطلاق معرض مخصص لكتاب «واحة الأمل والاتحاد» يوم الأربعاء 23 ديسمبر في مركز الشباب-أبوظبي، ويضم المعرض مقتطفات من الكتاب، وسيستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر.

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