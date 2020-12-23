بحضور محمد بن راشد وأكثر من 10 آلاف متابع «عن بُعد» لمنتدى الإعلام العربي.. رئيس الوزراء المصري: دور الإعلام محوري في التصدي للتطرف

شروق عوض (دبي)

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام ،«عن بُعد» وفي مستهل أعمال منتدى الإعلام العربي التاسع عشر، وضمن دورته الاستثنائية الافتراضية هذا العام، ألقى معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الكلمة الرئيسة للمنتدى، عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تناول خلالها رؤاه حول دور الإعلام في عصر يتسم بسرعة المتغيرات والتطور التكنولوجي الهائل، وكيفية الاستفادة من معطيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز قدرة الإعلام العربي للقيام بدوره على الوجه المأمول في خدمة الشعوب العربية، وضمان مستقبلها الزاهر الحافل بالفرص.

محمد بن راشد يتابع كلمة مصطفى مدبولي (الصور من وام و المصدر)

وأكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، أمام المنتدى الذي حمل هذا العام شعار «الإعلامي العربي.. المستقبل رقمي»، أهمية المسؤولية المُلقاة على عاتق الجميع في مواجهة جائحة وصفها بأنها لا تقل خطورة عن جائحة فيروس كورونا المُستجَد التي طالت المنطقة العربية والعالم، ألا وهي جائحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية، والتي تشارك فيها، سواء عن قصد أو جهل، بعض المؤسسات الإعلامية، لتجد في وسائل التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للنمو والانتشار، وهو الأمر الذي يستدعي جهداً جماعياً لمكافحة مثل هذه الجائحة المضللة بتعزيز نشر الحقائق والعمل على الارتقاء بالمنظومة الإعلامية بوجه عام.

وقال معاليه: «تتأكد يوماً بعد يوم أهمية دور الإعلام في شرح القضايا وطرحها على الرأي العام فيما تتعاظم هذه الأهمية مع التقدم التقني الهائل في عالم الاتصالات»، منوهاً بإسهام الإعلام المحوري في التصدي للدفاع عن الأوطان، وتثبيت أركان الدول ومجابهة الأخطار التي تحيط بها، سواء في الداخل أو الخارج، بينما يواصل الإعلام رسالته في إبقاء الناس على اطلاع بما يدور حولهم من تطورات وتثقيفهم ورفع مستوى وعيهم حول القضايا التي تشغلهم وتؤثر في حياتهم.

محمد بن راشد يتابع تكريم نايلة تويني

وتناول معاليه دور الإعلام في التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أنها ظاهرة تحظى باهتمام الشعوب والحكومات في شتى أنحاء العالم لما لها من تداعيات خطيرة على أمن الدول واستقرارها بل ومستقبلها بوجه عام، مشيراً إلى الدور الذي ساهم به الإعلام في التصدي للعديد من التحديات التي واجهتها مصر في الآونة الأخيرة، ومنها ما يتعلق بالملف المائي، وما دار حوله من شائعات وأكاذيب، والصراع في ليبيا، بالإضافة إلى الصراعات على مصادر الطاقة في شرق المتوسط.

وأضاف معاليه: «يتضح الدور المهم للإعلام في مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف بنشر الفكر الوسطي المعتدل وقيم التعايش المشترك في ضوء ما يشهده العالم حالياً من ثورة تقنية ومعلوماتية أتاحت لوسائل الإعلام المزيد من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق رسالتها وأهدافها من خلال ظهور الكثير من وسائل الإعلام الحديثة ذات القدرة العالية على الوصول إلى قطاعات جديدة من الجمهور لم يكن في مقدور وسائل الإعلام التقليدية الوصول إليها».

ولفت معاليه إلى أن التطور التكنولوجي بقدر ما يحمل من فرص إلا أنه أيضاً يحمل قدراً من المخاطر إذا ما أُسيء استخدامه، مُذكّراً بلجوء العديد من الجماعات الإرهابية لاستغلال وسائل الإعلام، لاسيما الحديثة منها، للترويج لخطابها المضلل، ما يحتم التصدي بكل قوة لمثل تلك الجماعات بكل ما تضمره من أهداف خبيثة تستهدف النيل من سلامة الأوطان واستقرارها وتقدمها، ويستدعي قيام الإعلام بدوره الحقيقي بشكل واع ومستنير لمحاربة كل فكر مُضلل ومُفسد، مع الاستعانة بالمقومات التكنولوجية التي تمكنه من ذلك.

أحمد بن محمد بن راشد خلال إحدى الجلسات

وأشار معاليه إلى أهمية الكادر البشري في دعم المنظومة الإعلامية العربية، قائلاً: «إيماننا بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الإعلامي لا يعني أن التكنولوجيا وحدها كافية لخلق إعلام قوي، بل يظل الإبداع الإنساني والفكر الابتكاري والعمل البشري الخلَّاق من أهم الركائز الأساسية التي تحقق منظومة إعلامية متميزة قوامها إعلاميون على قدر عال من الكفاءة والمهارة والتميز والمهنيّة».

وشهدت فعاليات منتدى الإعلام العربي تغطية مباشرة لجميع الجلسات، ولحفل جائزة الصحافة العربية الذي تخللها، عبر مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لنادي دبي للصحافة، وعلى الموقع الإلكتروني للنادي، ولمنتدى الإعلام العربي، حيث تجاوز عدد المتابعين أكثر من 10 آلاف متابع على «تويتر لايف»، و«فيسبوك لايف»، و«انستغرام لايف»، بالإضافة إلى المنصة الرسمية الخاصة للدورة الافتراضية للمنتدى هذا العام، ليرسخ المنتدى مكانته كأكبر حدث سنوي من نوعه.

مصطفى مدبولي

الحجرف: الشعوب لا يمكنها مواجهة التحديات فُرادى

أكد معالي الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الجلسة الأولى من جلسات المنتدى الرئيسة وحاورته فيها عن بُعد نوفر رمول، إعلامية في مؤسسة دبي للإعلام، أن مجلس التعاون لدول الخليج يشكل عامل استقرار وتوازن ثابت ورئيس في المنطقة، انطلاقاً من الدور الإيجابي والمهم الذي اضطلع به على مدار أربعة عقود كاملة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، جعل من خلالها إسهاماته عاملاً إيجابياً في دعم جهود المجتمع الدولي في العديد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وقال معاليه: «إننا نعيش في وقت حافل بالمتغيرات والعديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما يشكل الخليج العربي أهمية استراتيجية كبيرة نظراً لكونه شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة، حيث قامت دول مجلس التعاون بدور مسؤول في الحفاظ على تدفقات إمدادات الطاقة رغم كل الظروف طوال أربعين عاماً، لذا فليس من المُستغرَب أن يشكل هذا الانسجام بين أعضاء المجلس ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره». وأكد معاليه موقف دول المجلس الثابت والداعم للحق الفلسطيني، وهو ما تم تأكيده عبر مختلف قمم دول مجلس التعاون، مؤكداً أن دول المجلس طالما نادت بأن يعم السلام العالم أجمع، وليس المنطقة فحسب، نظراً لكون السلام يتيح الفرصة للتنمية والتركيز على بناء المجتمعات ودعم الشباب.

نايف الحجرف خلال إحدى جلسات المنتدى

وأشار إلى أن دول المجلس مقبلة على أهداف في غاية الأهمية، حيث اُختتمت في شهر نوفمبر الماضي رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وهي المهمة التي أثبتت فيها المملكة مكانتها واستحقاقها الكامل للريادة من خلال قيادة أعمال المجموعة في هذه الفترة بالغة الصعوبة، بما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي وسياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبين معاليه أن الدرس الأهم المُستفاد من عام 2020 هو أن الشعوب لا يمكنها أن تواجه التحديات فُرادى، وأن التعاون هو السبيل الوحيد لتخطي المواقف الصعبة.

سباق للتغلب على كورونا

من جانبه، أكد مايكل فريدنبرغ، رئيس وكالة «رويترز» العالمية في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، على أن العالم قد تغير كثيراً منذ آخر انعقاد لمنتدى الإعلام العربي، ومن أهم التطورات التي طرأت خلال تلك الفترة ظهور «فيروس كورونا» الذي لا يزال العالم في سباق محموم للتغلب عليه، وهي مرحلة تكون الأخبار الموثوقة فيها أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يكون لزاماً على المؤسسات الإخبارية إمداد متابعيها بأخبار دقيقة وموثوقة من أجل مساعدتهم على تكوين قناعات شخصية واضحة وقرارات مبنية على أساس من الحقائق.

وأشار إلى أن مؤسسات الأخبار لا تلبث أن تشعر بالضغوط التي خلّفها كوفيد-19 أسوة ببقية القطاعات حول العالم، إذ يتوجب الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل والمتغيرات العالمية للاستجابة لها، بما في ذلك العوامل الجيوسياسية، مثل تنامي مشاعر القومية الاقتصادية، وازدهار التجارة الإلكترونية، وعولمة المعلومات، وكذلك التغيرات الاجتماعية، ومنها تسارع الحراك الاجتماعي بين الطبقات، والتركيز على الاستدامة، والتأثير المتنامي لحركة المساواة العالمية، ناهيك عن التطور التكنولوجي السريع في المجال الإعلامي.

مايكل فريدنبرغ

وذكر أنه على الرغم من الفوائد التي تحملها المنظومة الرقمية، إلا أنها تشكل كذلك تحدياً جديداً لكونها تزيل الحواجز المهنية الفاصلة بين تخصصات مؤسسات النشر ومؤسسات البث التلفزيوني، والإعلام الاحترافي والإعلام القائم على الفرد، وحتى المستخدمين المطورين للمحتوى، مشيراً إلى وجوب عمل مؤسسات الإعلام بلا هوادة لاستحداث أساليب جديدة لإنتاج ومشاركة المحتوى، ما يستوجب الاستثمار في تقنيات بالغة التطور، وتحسين المنتج الإعلامي بناء على تجارب المتلقين ومستهلكي المحتوى الإعلامي وآرائهم في المحتوى المقدم لهم، إضافة إلى التحكُّم في قنوات التوزيع بقدر المستطاع.

وشدد على أهمية الاستثمار في الكوادر الإعلامية الذين يشكلون العنصر الأهم في منظومة العمل الإعلامي، بما يستوجبه ذلك من تنميه مهاراتهم وحمايتهم، خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات التي تُعدُّ تهديداً مباشراً لسلامتهم، علاوة على التأكد من تنوّع فريق العمل بما يعكس تنوّع العالم الذي تغطي المؤسسة الإعلامية أخباره وتتابع تطوراته، علاوة على إعداد البيئة اللازمة لاحتواء هذا التنوع وتغذية التفاعل الإيجابي بين مكوناته، وتشجيع العاملين على العطاء في ضوء ما توفره المؤسسة من بيئة داعمة تراعي احتياجاتهم.

المنع في الإعلام مستحيل

وأكد معالي أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام في مصر في الجلسة الثانية من جلسات المنتدى الرئيسة والتي حضرها كذلك عن بُعد، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المنطقة العربية واجهت العديد من التحديات كان أخطرها على الإطلاق خطر الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التحديات التي تشارك فيها منطقتنا العربية العالم، بما في ذلك متطلبات التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومشكلات التغير المناخي والجفاف والتصحّر، وغيرها الكثير، لافتاً إلى أنه رغم هذه التحديات فقد واكبها كذلك تطور مذهل في مجال التكنولوجيا، صاحبه ظهور تقنيات غيّرت وجه الحياة بتأثيرات إيجابية عديدة لم تخل من الجوانب السلبية، فضلاً عن ظهور تحديات صحية كبرى كان من أبرزها جائحة فيروس كورونا المُستجد.

أسامة هيكل

وقال: «لقد أصبح المنع في الإعلام مستحيلاً مهما بذلت الحكومات من جهود في السيطرة عليه».

وذكر أنه لمواجهة تلك التحديات، تبرز أهمية تطوير وسائل الإعلام تطويراً شاملاً يتضمن تحديث وبناء قدرات الكادر البشري وتربيته إعلامياً، وكذا تطوير الأدوات والتجهيزات المستخدمة في العملية الإعلامية.

الإمارات تستشرف المستقبل

أما توماس فريدمان، كاتب أميركي، فقد أكد خلال جلسة حوارية أدارتها زينة يازجي، إعلامية في قناة «الشرق»، أن دولة الإمارات بسياستها الحكيمة ورؤيتها المستشرفة للمستقبل، كان لها فضل كبير في هذا التحرك نحو إقرار السلام في المنطقة، وقدّمت النموذج في الحرص على أمن واستقرار شعوب المنطقة وإيجاد الضمانات اللازمة لتقدمها وازدهار مستقبلها، دون إخلال بدعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة التي طالما ساندتها في كل الأوقات.

وأوضح فريدمان أن إدارة الرئيس بايدن تدرك تماماً أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وهو ما يشكل إحدى أولويات الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل التي ستسهم في تشكيل مسار السلام في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، مع مراعاة المصالح الوطنية لكافة الأطراف.

توماس فريدمان متحدثاً خلال المنتدى

وحول مستقبل القضية الفلسطينية، وإذا ما كان خيار الدولتين قد بات بعيد المنال، قال: «إنه لا يستطيع أن يجزم بذلك نظراً للانقسام الحالي داخل القيادة الفلسطينية بين رام الله وغزة، وهو ما يؤدي إلى غياب القرار الفلسطيني الموحّد»، معرباً عن قناعته أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ربما بات مدركاً أن منطقة الشرق الأوسط قد دخلت الآن إلى مرحلة جديدة كلياً، وربما يكون ذلك دافعاً لمزيد من الانفتاح من الجانب الفلسطيني.

وعن توقعاته للأسلوب الذي سيتبعه الرئيس المُنتخَب جو بايدن في إدارة علاقات بلاده بالمنطقة العربية، أعرب عن اعتقاده أنه في ضوء الأحداث التي شهدها العالم على مدار العقود الماضية، بما في ذلك أحداث الحادي عشر من سبتمبر وثورات ما يعرف بالربيع العربي، وغيرها من متغيرات عميقة التأثير، فمن المُرجّح أن تتبنى الولايات المتحدة موقفاً متحفظاً نسبياً مقارنة بأسلوبها سابقاً، وبدلاً من التدخل المباشر في شؤون المنطقة.

وقال: «إن موقف الرئيس بايدن (اليوم)، هو استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران إذا ما قبلت طهران العودة إلى الاتفاق»، ووصف النظام الإيراني بأنه «كارثي» إذ فوّت على شعبه العديد من الفرص.

2020 عام المعلومات

وقال عبدالرحمن الراشد، إعلامي وكاتِب في صحيفة الشرق الأوسط: «إن العام 2020 كان عاماً مضطرباً وحافلاً بالتحديات وصعباً بصفة خاصة بالنسبة للإعلام بسبب أزمة فيروس كورونا، وإن الأمر الوحيد الذي ربما نتفق عليه في خلال هذا العام هو صعوبة ما مررنا به من تحديات». وأوضح الراشد، أن الإعلام العربي خلال العام 2020 كان جزءاً من المشكلة وأيضاً جزءاً من الحل، فبقدر ما أسهمت المنصات الرقمية في التخفيف من وطأة أزمة التواصل المباشر بين البشر بفعل المخاوف التي انتشرت بسبب تفشي الفيروس، بقدر ما فشلت بعض وسائل الإعلام في اختبار المصداقية.

خلال جلسة عبدالرحمن الراشد

وأضاف الراشد: إن هذه السنة تُصنّف من وجهة نظري «سنة المعلومات»، وجزء أساسي من صناعة المعلومة هو الإعلام، لافتاً إلى أن العديد من وسائل الإعلام التقليدية والحديثة حققت خلال أزمة كورونا إقبالاً لم يشهد له مثيلاً خلال مسيرته الإعلامية، والسبب هو اهتمام العالم أجمع بموضوع واحد يهدد البشرية كلها، على خلاف السنوات السابقة.

«كورونا» يعيد صناعة الأخبار

وتنبأ ميريل براون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نيوز بروجيكت» الأميركية، بأن الأوضاع التي جلبتها جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما التأثيرات الاقتصادية السلبية التي نجمت عنها، ستعجل بإعادة تشكيل المشهد العام الخاص بصناعة الأخبار حول العالم، لافتاً إلى عدم توقعه لقدر كبير من المعلومات غير الدقيقة التي ستحملها مؤسسات إعلامية عالمية كبرى، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثرها في خلق موقف لم تنجح الإدارة الأميركية في التعامل معه بصورة تمتاز بالكفاءة، لاسيما مع إخفاقها في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره، ما أدى إلى وفاة نحو 300 ألف شخص هناك، مُحمِّلاً الإعلام الأميركي جانباً كبيراً من المسؤولية تجاه هذا التردي. وأشار إلى أن صناعة الأخبار في تطور مع تصاعد مؤشرات استهلاكها، ما يمنح العاملين في هذا المجال المزيد من الأمل في مستقبله والفرصة للتعاطي مع أشكال جديدة من الأخبار».

ميريل براون

مشاركون: تحولات سياسية واقتصادية تشغل بال العربي

ناقش المتحدثون خلال جلسة «الإعلام العربي.. تحولات جيوسياسية»، سبل استعادة دور الإعلام في خدمة الناس ومناقشة قضايا المجتمع، والأسباب التي تقف وراء تراجع أداء الإعلام العربي، وتأثيره أثناء الأزمات، وتحدث في الجلسة الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، والكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر، وأدارها الإعلامي حسين الشيخ، من قناة «العربية الحدث»، على بعض التساؤلات التي تشغل بال المواطن العربي فيما يخص التحولات القادمة في المنطقة، سواء كانت سياسية أو إعلامية. وأكد الدكتور علي النعيمي، أن الإعلام الرقمي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة مُلحّة للوصول إلى الجمهور العربي. مؤكداً أن الإعلام العربي بحاجة إلى صناعة رأي عام يحمل هماً تنموياً لمستقبل المنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة العربية عانت خلال السنوات الماضية من هيمنة ثقافية سياسية بحكم تكرار الأزمات على المنطقة، حتى أصبحت السياسة حديث الساعة للشعوب العربية وأحد التفاصيل اليومية التي يعيشها باستمرار، ولكن للأسف هذا الاهتمام كان على حساب القضايا الأكثر أهمية للشعوب العربية مثل قضايا التنمية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والإبداع، وغيرها من القضايا المهمة.

علي النعيمي والمشاركون في جلسة تحولات جيوسياسية

وطالب بضرورة مواكبة الإعلاميين للتغييرات الحاصلة في المشهد الإعلامي التي لا مفر منها، وأن يستخدموا وسائل التقنية الحديثة كي يكونوا فاعلين ومؤثرين في المتلقي العربي، مُشدداً على ضرورة التمسّك بالقيم الأخلاقية لمهنة الإعلام، والتعامل بواقعية مع التحولات التي يشهدها الإعلام في المنطقة العربية، ومحاولة التكيف معها بدلاً في التفكير في إلغائها.

وأكد الدكتور فهد الشليمي، أن ما يعانيه الإعلام العربي من أزمات يأتي نتيجة مباشرة لما أسماه «الخريف العربي» وليس الربيع العربي كما يفضل البعض تسميته، وأن الإعلام في المنطقة العربية قبل الخريف العربي، كان إعلاماً يركز على القضايا التنموية ويعمل وفق ميثاق الشرف الإعلامي.