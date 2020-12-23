سلطان القاسمي يصدر قراراً بتعديل إعادة تنظيم جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته رئيساً لجامعة الشارقة القرار رقم (15) لسنة 2020م بشأن تعديل القرار رقم (1) لسنة 2019م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم جامعة الشارقة.

ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة (3) من قرار رئيس الجامعة رقم (1) لسنة 2019م المشار إليه النص الآتي:

مجلس أمناء الجامعة

المادة (3)

1. يكون للجامعة مجلس يمثل السلطة العليا فيها، ويتولى الإشراف العام على إدارتها، ويُشكل من عدد كافٍ من الأعضاء بقرار من رئيس الجامعة.

2. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

3. يُراعى في تشكيل المجلس أن يضم في عضويته:

1- مدير الجامعة.

2- عدداً من الشخصيات العامة في المجتمع.

3- عدداً من الشخصيات العلمية المرموقة.

4. يجوز إنهاء عضوية أعضاء المجلس بقرار يصدر عن الرئيس.

5. يجوز للرئيس تعيين خلف لأي عضو من أعضائه يخلو مكانه لأي سبب كان وذلك لإكمال العضوية عن المدة المتبقية فيها.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته رئيساً لجامعة الشارقة القرار رقم (16) لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة.

ويقضى القرار أن يُشكل مجلس أمناء جامعة الشارقة في دورته الجديدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعضوية كل من:

1. الدكتور العميد عبيد علي بن بطي المهيري، التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا.

2. محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.

3. الدكتور/‏‏ طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ورئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة.

4. الدكتورة/‏‏ محدّثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

5. نورة أحمد النومان، رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

6. الدكتورة/‏‏ خولة عبدالرحمن الملا، أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة.

7. سعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

8. المستشار الدكتور/‏‏ منصور محمد بن نصّار، المستشار القانوني ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وأستاذ القانون الإداري والدستوري في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

9. الدكتور/‏‏ جاك فيرمونت، رئيس جامعة أوتاوا - كندا.

10. الدكتور/‏‏ جونتر ماير، مدير مركز البحوث في شؤون العالم العربي بجامعة مينز - ألمانيا، ورئيس الجمعية الألمانية لدراسات الشرق الأوسط، ورئيس الجمعية الأوروبية لدراسات الشرق الأوسط، ورئيس المجلس الاستشاري الدولي للمؤتمر العالمي لدراسات الشرق الأوسط.

11. الدكتور/‏‏ ألكساندر كوليشوف، رئيس معهد سكولكوف للعلوم والتكنولوجيا - روسيا.

12. الدكتور/‏‏ كمال يوسف التومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT ) - أميركا.

13. الدكتور/‏‏ محمد الصايغ، مستشار أول للبحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأميركية، عميد كلية الطب (2009 - 2020) وأستاذ الطب والمناعة في الجامعة الأميركية في بيروت - لبنان، وسفير إقليمي بمكتب AAHCI في الشرق الأوسط ورئيس اللجنة التوجيهية AAHCI، ومحاضر أول في كلية الطب بجامعة هارفارد.

14. الدكتور/‏‏ عبد الله حسين ملكاوي، مدير جامعة فهد بن سلطان في المملكة العربية السعودية.

15. الدكتور/‏‏ مارتن بيستارو، مساعد نائب مدير جامعة ليستر للمشاريع العلمية الاستراتيجية، مدير معهد ليستر لرصد الفضاء والأرض، وأستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة ليستر- بريطانيا.

16. الدكتور/‏‏ حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.