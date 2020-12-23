عمار النعيمي يشيد بالجهود المبذولة والمنجزات المتحققة

عجمان (وام)

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، جلسة المجلس الختامية لعام 2020 التي عقدت في متحف عجمان، واستعرضت مشروع الموازنة العامة لعام 2021 وأهم برامجها.

وأكد سموه، في بداية الجلسة، أن إنعقاد الجلسة في ربوع متحف عجمان يأتي تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «أجمل شتاء في العالم»، لنستذكر قوتنا وثباتنا من أصالتنا الراسخة، ونستلهم من تراثنا العريق ملامح مستقبلنا. وأضاف سموه، أن دولة الإمارات ثرية بتضاريسها ومعالمها السياحية وشتائها زاخر بالأنشطة والفعاليات والاجتماع في هذه الأجواء الجميلة يعد فرصة جميلة ليكون ختاماً جميلاً لعام حافل بالدروس القيمة التي تعلمنا منها الكثير ونختتم عام 2020 بالاستعداد لطموحات جديدة ومبادرات جديدة للعام الجديد 2021. واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على مشروع الموازنة العامة لعام 2021، وتقدير الإيرادات مقارنة بعام 2020 وفق التصنيف الاقتصادي، حيث أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أهمية مراجعة الإيرادات والنفقات بشكل دوري في ظل حالة عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي وتداعيات جائحة «كورونا» المحتملة، والوقوف على الوضع ورفع التوصيات لأي تغييرات غير محسوبة في القطاعات والأسواق، ووضع سيناريوهات مدروسة لها وإجراءات استباقية حول أداء الإيرادات، والبحث عن فرص تعظيمها.

كما اطلع المجلس على تقديرات النفقات بمشروع الموازنة العامة لسنة 2021، وفق التصنيف الإداري والاقتصادي والوظيفي. وأوضح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في هذا الإطار، أن الموازنة العامة تعكس روح الحكومة الواحدة عندما يتم تصميم المشاريع والأفكار برؤى تشاركية وحوارات مشتركة، تمثل طموح مجتمع الإمارة في تحسين جودة الحياة.

واستعرض المجلس أهم البرامج بمشروع الموازنة العامة 2021 والتي تنوعت بين مشاريع بنية تحتية وبرامج تعزيز السياحة الداخلية ومشاريع تشغيلية وتطويرية في مختلف القطاعات في الإمارة.

وأشاد سموه بمنهجيات العمل المرنة التي تبنتها الحكومة لتتكيف مع المتغيرات والمستجدات، والاستفادة من الدروس والتجارب التي شهدها العام الاستثنائي 2020، وشدد سموه على ضرورة مواصلة العمل على هذا النهج، واستكمال تطوير البنية التحتية الرقمية في الإمارة. وفي ختام الجلسة، أشاد سمو الشيخ عمار النعيمي بالجهود المبذولة والمنجزات المتحققة خلال عام 2020، وأعرب سموه عن تفاؤله بأن يكون العام الجديد 2021 عام خير وبركة على دولة الإمارات وعلى دول العالم كافة، وأن يكون عاماً مليئاً بالانجازات تتحقق فيه جميع الطموحات والأهداف.

وعلى هامش الجلسة الختامية، اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد على مشروع تطوير المناطق الأثرية في منطقتي مصفوت والمنامة التي استعرضتها دائرة التنمية السياحية.