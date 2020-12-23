«القلب الكبير» تبني قرية «خالد بن سلطان» في النيجر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانيّة العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، عن تنفيذ مشروع بناء قرية متكاملة في جمهورية النيجر الواقعة غرب القارّة الأفريقيّة، بميزانية تصل إلى 2 مليون درهم إماراتي، ستحمل اسم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

ويأتي المشروع في سياق تركيز المؤسسة على المشاريع المستدامة بعيدة الأمد، لما لها من تأثير متواصل يطال الأجيال القادمة، ولدورها في ترسيخ أسس تنمية المجتمعات والارتقاء بجودة حياة أبنائها، حيث سيستفيد من المشروع عائلات تعاني ظروفاً صعبةً جرّاء الاضطرابات القائمة والتغيرات المناخيّة، التي شكّلت عبئاً على المرافق الحيويّة سواء الصحيّة أو الخدماتيّة والتعليميّة وغيرها، إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة اليونيسف إلى أن نحو 63% من سكّان النيجر يعيشون تحت أدنى حدّ لخط الفقر.

وسيوفّر المشروع المتوقع إنجازه خلال فترة لا تتجاوز عام ونصف العام، 20 مسكناً للعائلات الفقيرة والمحتاجة، حيث سيستفيد منه بالدرجة الأولى أمهات الأيتام اللواتي يفتقدن لفرص العمل الملائمة، إذ سيكون بمقدورهنّ توفير مقومات العيش الكريم من خلال مرافق التشغيل التي توفرها القرية، والتي تشمل الزراعة وتربية المواشي والدواجن والمهن الحرفيّة التقليدية.

وتتوزع الخدمات المتكاملة التي يوفرها المشروع في بناء القرية على تأمين مصادر الطاقة، ومياه الشرب، ووسائل الإنتاج، حيث سيتم تزويد القرية بمصادر مياه نظيفة صالحة للشرب عبر شبكة موصولة بخزّان مائي سيتم إنشائه ضمن مشروع بناء القرية، إلى جانب إنشاء مزرعة تتضمن جميع المعدات الأساسية اللازمة للزراعة وتربية المواشي وحفظ الأعلاف.

وسيتكفل المشروع بتميلك أهالي القرية (353 رأساً) من الماعز، لما تمتاز به تربية المواشي من سهولة توفير الغذاء، وبموجب المشروع سيتم تخصيص مزرعة خضار وفواكه ومستودعات أعلاف لسكّان القرية، وسيشمل المشروع بناء مدرسة تضم 6 فصول دراسية تخدم الأطفال الموجودين في المنطقة.

ويأتي اختيار مؤسسة القلب الكبير لجمهورية النيجر نظراً لصعوبة الأوضاع التي يعيشها سكّانها، فالصراعات الدائرة على حدودها الجنوبية، بالإضافة إلى أحداث العنف الدائرة في البلاد، أجبرت 7 آلاف مدني من بينهم ألف لاجئ على ترك منازلهم بحثاً عن الأمان بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وحول هذا المشروع، قالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: «تنطلق المؤسسة في استراتيجيتها من رؤية تهدف إلى تنفيذ مشاريع مستدامة توفر حلولاً دائمة لجملة من التحديات التي تواجهها المجتمعات الفقيرة، ومن خلال مشروع القرية المتكاملة ندعم المساعي العالمية نحو توفير حلول مستدامة لمشكلات المجتمعات متدنية الدخل، والتي تشهد ظروفاً استثنائية صعبة، فهذا المشروع يمثل نموذجاً ملهماً للمؤسسات والجهات الخاصة والرسمية التي تعمل على حل المشكلات التي تعانيها مجتمعات العالم».

من جانبه، أشار عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية إلى أن المشروع يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، كما يجسد الموقف الإنساني النبيل للإمارة تجاه القضايا الإنسانية العالمية.