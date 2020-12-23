«صحة أبوظبي» تصدر معايير جديدة لخصوصية بيانات المرضى

أبوظبي (الاتحاد)

كجزء من برنامج «آمن» لتدقيق الالتزام بمعايير أمن المعلومات في القطاع الصحي، سلطت دائرة الصحة أبوظبي الضوء على معيار خصوصية البيانات الصحية للمرضى الذي تم تطويره بالتعاون مع عدد من المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لضمان الاستخدام الآمن والأمثل للمعلومات الصحية للمرضى، من خلال إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات لحماية خصوصية البيانات الصحية للمرضى، وتحديد الظروف التي قد يتم في ظلها استخدام هذه البيانات أو الكشف عنها لأغراض محددة بشرط موافقة المرضى.

وبموجب هذا المعيار الجديد، تخضع جميع منشآت الرعاية الصحية في الإمارة، والمهنيين الصحيين وشركات التأمين، ومقدمي الخدمات والجهات الخارجية الذين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية أو الشخصية التي تتعلق بالمرضى أو معالجتها أو تخزينها، لعدد من المتطلبات الإلزامية الإضافية لمراقبة وحماية بيانات المرضى، مراعية في ذلك أعلى درجات السرية والنزاهة والخصوصية، وإمكانية الوصول إليها وفق الأسس المعمول بها.

وتتضمن اللوائح والمعايير الصادرة عن الدائرة عدم السماح بتداول أو تبادل البيانات والمعلومات الصحية للمرضى ما لم يصرح بذلك، والحفاظ على سلامة هذه البيانات والمعلومات من التخريب أو التلف أو التعديل أو التغيير أو الحذف غير المصرح به، وكذلك توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها عند الحاجة للأفراد المصرح لهم، فضلاً عن مراعاة حق المرضى في التحكم في الوصول إلى بياناتهم الشخصية أو بيانات الرعاية الصحية.

وقال عبد الله بدر الصيعري، رئيس قسم أمن المعلومات في دائرة الصحة بأبوظبي: «تُعد خصوصية بيانات المرضى أولوية قصوى وذات أهمية خاصة لدى القطاع الصحي في الإمارة، نظراً لدورها في تمكين تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وذات جودة عالية لأفراد المجتمع وتعزيز الثقة في فعالية الخدمات المقدمة. ومن هنا، جاء حرص الدائرة على الاستمرار في تطوير المعايير واللوائح بالتعاون مع العديد من المنشآت الصحية في الإمارة». وسيركز هذا المعيار على جوانب عديدة، منها إجراءات خصوصية البيانات وتصنيفها، والتدريب والتوعية، وإدارة المخاطر، ومخاطر الخصوصية والتخفيف من حدتها، وإجراءات الخصوصية حسب نوع الخدمة، بما في ذلك الخدمات الافتراضية والطب عن بعد، وجرد النظم، وحفظ السجلات، والتخلص الآمن منها.

وقامت الدائرة بتطوير المعيار بالتعاون مع عدد من المنشآت الصحية من القطاع الحكومي والخاص.