انطلاق منافسات أشواط الجمل شرايا محليات اليوم في مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنطلق اليوم منافسات شوط الجمل 15 شرايا محليات، ضمن مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة في دورته 14 وسط استعدادات مكثفة وحضور كبير لأشهر ملاك مزايين الإبل في منطقة الخليج والوطن العربي للمنافسة على اعتلاء منصة التتويج وتحقيق مركز متقدم في أكبر مهرجان تراثي، وأضخم ملتقى للإبل في منطقة الخليج خلال مهرجان الظفرة الذي يسعى إلى تعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة، وإحياء التراث وتخليده في الذاكرة، وجعل المهرجان الملتقى الأول إقليمياً وعادياً لملاك الإبل، وتسليط الضوء على صور دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وتشجيع الملاك على اقتنائها، والحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي والعربي وما به من عادات، بالإضافة إلى دوره في تطوير السياحة وتحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة الظفرة. ورصدت اللجنة المنظمة مجموعة قيمة من الجوائز النقدية تجاوزت قيمتها أكثر من 550 ألف درهم، بعد أن حددت اللجنة 5 جوائز للفائزين في هذا الشوط الذي يشهد إقبالاً كبيراً من كبار ملاك الابل والمهتمين بتربيتها حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 200 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قيمتها 150 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم والحائز المركز الرابع على جائزة بقيمة 60 ألف درهم، والحائز المركز الخامس على جائزة بقيمة 40 ألف درهم. وأوضح محمد عاضد المهيري مدير مزاينة الابل أن اللجنة انتهت مساء أمس من تسجيل ملاك الإبل الراغبين في خوض منافسات شوط الجمل شرايا 15 محليات، تمهيداً لدخول الإبل في شبك المهرجان صباح اليوم، استعداداً لبدء عمليات الفرز والتحكيم، وذلك حتى إعلان الفائزين بالمراكز الخمس الأولى غداً «الجمعة».

وأكد المهيري انه سيتم فحص جميع الإبل المرشحة للفوز من قبل لجنة التحكيم والتي تقرر مبيتها في شبك المهرجان، وأن الفحص سيشمل جميع الإبل المرشحة، وليس المشتبه فيها فقط بل سيتم إجراء الفحوصات لجميع الإبل المرشحة قبل تحديد الإبل الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقات المختلفة.

وضمن مسابقات مهرجان الظفرة تنطلق اليوم، مزاينة الصقور لفئة الفروخ، وذلك في ميدان الصقور بمدينة زايد، وتشهد مزاينة الصقور التي تنظم بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، إقامة 3 أشواط لفئة الفروخ «بيور شاهين، بيور جير، بيور قرموشة»، وقد خصص للمسابقة 9 جوائز قيمة، بواقع 3 جوائز لكل شوط.

وتبدأ مسابقة الرماية «الشوط المفتوح لجميع الجنسيات»، والتي ينظمها مهرجان الظفرة بدورته 14، بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، مع نهاية هذا الأسبوع، عدها النهائي وصولاً إلى التصفيات النهائية، والتي سيتوج فيها 10 فائزين بعد انتهاء المسابقة في 31 ديسمبر الجاري.