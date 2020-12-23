الحميدان يستقبل مدير الرقابة المالية بدبي

دبي (الاتحاد)

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، عبدالرحمن حارب الحارب مدير عام جهاز الرقابة المالية، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين، ومناقشة الموضوعات المشتركة في المراحل المقبلة. ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون والشراكة بين النيابة العامة والرقابة المالية، وفي نهاية اللقاء تمنى النائب العام التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار سامي الشامسي المحامي العام الأول رئيس نيابة بر دبي، والمستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، وعبدالله محمد الحريز نائب مدير عام جهاز الرقابة المالية.