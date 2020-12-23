أسرار السعادة الأسرية والمهنية للمرأة في ورشة «التنمية الأسرية»

بدرية الكسار (أبوظبي)

تواصل مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية عبر الاتصال المرئي، في ظل أزمة جائحة «كوفيد- 19»، حيث نظمت ورشة بعنوان «الموازنة بين العمل والأسرة وأسرار السعادة الأسرية والمهنية للمرأة»، قدمتها الدكتورة بنة بو زبون «خبير نفسي»، واستهدفت الورشة تمكين المشاركين من رفع مهاراتهم في إحداث التكامل والتوازن بين أدوارهم المختلفة في مجال الأسرة والعمل.

وقالت الدكتورة بنة بو زبون: تستهدف الورشة المرأة العاملة وربة البيت في ظروف الأزمة، ثم الظروف العادية، وتناولت الورشة محاور عدة، منها المحور الأول: تعريفات التوازن النفسي والاجتماعي، والمحور الثاني، لإحداث التوازن في الحياة في الوصول إلى صحة جسدية ونفسية، أما المحور الثالث فدار حول إدارة الضغوط، والمحور الرابع تطرق إلى ترتيب الأولويات، والمحور الخامس كان حول إدارة الوقت.

كما تم تنفيذ ورشة التوازن بين العمل والأسرة للرجل، باللغتين العربية والإنجليزية؛ بهدف الكشف عن أهمية التوازن في حياة الرجل الأسرية، وأهمية الدور التربوي الذي يقوم به الأب من خلال العلاقات الأسرية السليمة بالتعامل مع أزمات الابن المراهق، وكيفية توفير المناخ الصحيح بتطبيق المهارات اللازمة لتكوين شخصية الأبناء الاجتماعية المتوازنة، وتحويل دور الأب مقدم الرعاية إلى مشارك في التربية، وتقديم الإرشادات للأب نحو الأساليب الناجعة في التعامل مع الأبناء المراهقين.