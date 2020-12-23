«الأعلى للأمومة» يطلق مسابقة «كرسي طفلي»

أبوظبي (وام)

أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مسابقة تثقيفية خاصة بحملة «كرسي طفلي» على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس.

وتتمحور المسابقة في طرح أسئلة تثقيفية للمجتمع، وتستهدف بشكل خاص أولياء الأمور والسائقين حول المقعد المخصص للأطفال في المركبة، وما تضمنه القانون المروري الاتحادي بهذا الشأن، والذي يلزم قائدي المركبات باستخدامه أثناء اصطحابهم للأطفال. وتتضمن جوائز المسابقة مجموعة من مقاعد المركبات المخصصة للأطفال لحثهم وتشجيعهم على اقتنائه، وأهميته في الحفاظ على سلامة الطفل أثناء التنقل في المركبة، وتوعية الجمهور بأهمية التزام الطفل بالجلوس في المقاعد الخلفية وفق معايير محددة، لتوفير الحماية لهم من آثار الحوادث المرورية وضمان عدم تعرضهم لأي إصابات.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن هذه المسابقة تساهم في نشر الوعي في المجتمع، وتشجيع الأفراد على الاستخدام الأمثل لمقاعد المركبات المخصصة للأطفال التي تمثل طوق النجاة لهم حال وقوع الحوادث، وتجنبهم وقوع أي نوع من الإصابات الوخيمة، مؤكدة أهمية وضرورة التوعية والتوجيه المجتمعي لهذا الأمر، امتثالاً للقوانين التي وضعتها حكومة الإمارات حمايةً للأطفال. وأضافت الفلاسي أن الحملة تمكنت من تحقيق أهدافها المتعلقة بنشر الوعي، ونتطلع إلى الاستمرار بها لترسيخ هذه الثقافة بالتعاون مع الشركاء المتمثل بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية وجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، مشيدة بالدور الفعال لهذه الجهات كل حسب اختصاصها في تحقيق أهداف هذه الحملة، وأشارت إلى أن نجاح هذه الحملة يعود إلى الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها هذه الجهات بالتعاون مع المجلس.