«مراكز الشارقة» تعلن إنجازات حملة «الوطن أسرة»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أنشطة وبرامج حملة «الوطن أسرة»، محققة أهم أهدافها في تعزيز الوعي لدى الأسرة الإماراتية لتحمل مسؤولية تكوين بناء أسري متماسك ومستقر، وتمكين الأسرة والأفراد ومساندتهم في تنشئة جيل واعد قادر على مواجهة المتغيرات.

وأسهمت الحملة التي أطلقتها الإدارة في 17 فبراير 2020، تحت شعار «الأسرة أمان.. يريدها سلطان»، بهدف نشر ثقافة توعية أسرية تتماشى مع رؤية الدولة 2021، وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة وجودة الحياة وتعزيزها كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملة نحو 870 ألف مستفيد، بنسبة رضا بلغت 96.59 %، ومؤشر سعادة 96.66 %.

وأعربت موضي الشامسي رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة عن سعادتها بنجاح الحملة في تحقيق مستهدفاتها، مشيرة إلى أن تكاتف المؤسسات مع الحملة، والتي بلغ عددها قرابة 66 مؤسسة، أسهم بشكل كبير في رفع كفاءة العمل، وتحقيق الحملة لإنجازاتها.

من جهتها، أوضحت هدى بوكفيل المنسق العام للحملة، أهم البرامج التي قدمتها الحملة في إدارة مراكز التنمية الأسرية والأفرع التابعة لها، حيث تناولت البرامج أربعة محاور رئيسة شملت تعزيز منظومة القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري، وتمكين الشخصية الإنسانية، وتطوير الثقافة الزوجية بالإضافة إلى تعزيز الصلات الاجتماعية القوية والحيوية، كما نفذت إدارة البرامج نحو 30 برنامجاً، استهدفت خلال نحو 7249 شخصاً، كما نفذ كل من فرع كلباء وفرع خورفكان وفرع دبا الحصن 39 برنامجاً، بعدد مستهدفين بلغ 5502، أما فرع الوسطى فقد نفذ 10 برامج، بعدد مستهدفين بلغ 1806.

وضمن الإطار الإعلامي للحملة قالت ليلى البلوشي – المنسق الإعلامي لحملة الوطن أسرة:«استند فريق الإعلام والاتصال المؤسسي على خطة استراتيجية إعلامية وترويجية لنشر أهداف الحملة، وذلك من خلال الإعلان عن أهداف الحملة في المؤتمر الصحفي الذي تزامن مع حفل انطلاقة حملة الوطن أسرة، بالإضافة إلى التركيز على النشر في كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتمدنا أولاً في الإعلان عن الحملة على مرحلتين مرحلة ما قبل الانطلاقة، ومرحلة مابعد الانطلاقة، كذلك استندنا على آلية الإعلانات الممنهجة للبرامج والدورات على أن تكون قبلية وبعدية».