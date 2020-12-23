جامعة الشارقة الثانية محلياً في العلوم الفيزيائية

الشارقة (الاتحاد)

حققت جامعة الشارقة المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات في مجال العلوم الفيزيائية والطبيعية، بعد أن جاء ترتيبها في المراكز 501 - 600 عالمياً، بحسب أحدث نتائج تصنيف مؤسسة التايمز العالمية للجامعات 2021.

ويعد تخصص العلوم الطبيعية بجامعة الشارقة من التخصصات المتميزة، كما تهدف الجامعة من خلال كلية العلوم إلى تأهيل الطلبة الخريجين وإكسابهم المعرفة في الرياضيات والفيزياء وعلم الفلك والكيمياء والبيولوجيا، مع تزويدهم المستمر بأحدث التطورات التكنولوجية في مجال التخصص، وتطوير المختبرات العلمية والبحثية المجهزة بأحدث التقنيات، وتحديث مستمر للمناهج الدراسية، والعمل على رفد الكليات المختلفة بالجامعة بما تحتاجه من تأسيس سليم لطلبتها.

وقال الدكتور نوار ثابت عميد كلية العلوم، إن حصول الكلية على المرتبة الثانية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات 2021 يُعد إنجازاً كبيراً تعتز به الكلية، رافعاً أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة و الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة على دعمهما ورعايتهما المستمرة للكلية وأنشطتها المتنوعة. وساهمت كلية العلوم بجامعة الشارقة في هذا الإنجاز الدولي من خلال برامج التدريس والمساقات المطروحة للطلبة وأيضاً من خلال إنتاجها العلمي النوعي في مجالات الرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة والكيمياء.