مختبرات «أبوظبي للزراعة» تنجح في تحليل التسلسل الجيني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نجاح مختبراتها البيطرية في تفعيل تقنيات فحص التسلسل الجيني الكامل للتعرف على مسببات الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية باستخدام أجهزة وبرامج تحديد النمط الجيني والخرائط الجينية.

وتضاف هذه الخطوة إلى سجل إنجازات إدارة المختبرات البيطرية بالهيئة ودورها الفاعل في تعزيز منظومة الأمن الحيوي والاستجابة السريعة لطوارئ الأمراض الوبائية والمستجدة والتي تصيب الثروة الحيوانية، وذلك اعتماداً على الكوادر العلمية والفنية المتخصصة وتطوير التقنيات التشخيصية الحديثة.

وقالت الدكتورة سلامة سهيل المهيري مدير إدارة المختبرات البيطرية في الهيئة: إنه بفضل كفاءة كوادرنا العلمية والفنية وعملها الدؤوب نجحنا في تحديد «العترات الجينية من خلال عمل التسلسل الجيني الجزئي والكامل لعدد 12 من المسببات المرضية التي تصيب الثروة الحيوانية».. مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يساهم بشكل فعال في تحديد الأنماط الجينية للفيروسات والبكتيريا والطفيليات، وتحديد الجينات المسببة لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، كما أنه يؤكد كفاءة المختبرات البيطرية للهيئة، وقدرتها على تعظيم الاستفادة من التقنيات المستخدمة.

وأوضحت أن معرفة التسلسل الجيني يساعد في السيطرة والتحكم على الأمراض المختلفة من خلال اختيار اللقاح الفعال والمناسب للعترات الفيروسية التي تنتشر في الدولة وتحديد التحور الجيني في المسببات المرضية ومعرفة وبائية ومصدر المسبب المرضي والخرائط الجينية للمسببات المرضية، بالإضافة إلى اكتشاف المسببات المرضية المستجدة وتطوير طرق فحص جديدة للكشف عنها، ورفع كفاءة الاستجابة لطوارئ الأمراض الحيوانية والوبائية المختلفة، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

وأكدت المهيري أن المختبرات البيطرية في الهيئة تساهم بفعالية في تقييم مخاطر الأمراض الوبائية من خلال إجراء الأبحاث اللازمة لفهم وبائية مسببات الأمراض وتحورها الجيني وتحسين أنظمة التشخيص والتقصي والتتبع، بالإضافة إلى تفعيل تحاليل مختبرية جديدة بتقنيات متطورة لتشخيص الأمراض والمشاركة الفعالة في مسوحات تقصي الأمراض الوبائية وتتبعها.

وأوضحت أن مختبرات الهيئة تعمل على توسيع نطاق اعتماد التحاليل المخبرية وتعزيز قدرات التأهب والاستجابة للطوارئ المتعلقة بالأمراض الحيوانية، وتقديم أدق خدمات التشخيص المخبري على مستوى المنطقة وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد البريطانية «يوكاس»، إضافة إلى العديد من شهادات الأيزو التي حصلت عليها في نظام الإدارة المتكاملة، والذي يشمل نظام إدارة الجودة ونظام إدارة البيئة ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ونظام إدارة استمرارية الأعمال.

الجدير بالذكر أن المختبرات البيطرية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تساهم بشكل أساسي في تعزيز الأمن الحيوي للإمارة والاستجابة لطوارئ الأمراض الوبائية من خلال تشخيص الأمراض وفق أحدث التقنيات المتطورة، وإجراء برامج الاستقصاء والمسوحات المرضية والتحاليل المتعلقة بكفاءة اللقاحات وقياس المناعة، بالإضافة إلى التحاليل المتصلة بتنمية الثروة الحيوانية.

كما تم اعتماد المختبرات البيطرية للهيئة كمركز مرجعي في مجال نظم إدارة الجودة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بما يدعم منظومة الجودة، ويساهم في نقل المعرفة والخبرات إلى كافة المختبرات البيطرية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركة المختبرات ضمن منظومة الاستجابة لطوارئ كوفيد 19، وبرنامج المسح الوطني للسيطرة على الجائحة في الدولة.