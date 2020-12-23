بلدية أبوظبي تطور شبكة الإنارة على جسر مصفح

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، مشروع تحديث إنارة جسر مصفح، وذلك ضمن إطار استمراريتها في الارتقاء بالمظهر الجمالي لمكونات البنية التحتية والمرافق العامة، ومنظومة الطرق والجسور، والأنفاق، وتحقيقاً لأعلى معايير السلامة العامة، واستخدام أحدث أنواع الإضاءات ذات المعايير العالمية والجمالية.

وأشارت البلدية إلى أن مشروع تحديث إنارة جسر مصفح - كونه معبراً استراتيجياً لجزيرة أبوظبي - اشتمل على استبدال أعمدة الإنارة القديمة والكشافات التقليدية إلى أعمدة إنارة ديكورية وكشافات (أل إي دي) الموفرة للطاقة والتي تحقق جودة الإنارة على الطريق، وإزالة الأعمدة الديكورية القديمة على جانبي الجسر، وصيانة أجهزة الإنارة الكروية الشكل الواقعة على جانبي الجسر.

وحول أهم الفوائد الإيجابية للمشروع، أوضحت البلدية أنها ساهمت في تحسين مستوى الإضاءة، وإضفاء طابع جمالي لجسر مصفح، وزيادة العمر الافتراضي والتشغيلي لشبكة الإنارة، وتخفيض استهلاك الكهرباء وانبعاثات الكربون بنسبة 73% بسبب استخدام تقنيات الإنارة الحديثة. وأضافت البلدية أنها مستمرة ضمن خططها في تطوير وتحسين الإنارة باستخدام أحدث التقنيات التي تساهم في رفع مستوى جودة الإنارة لمستخدمي الطريق، وترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل انبعاثات الكربون. وتقوم بلدية مدينة أبوظبي بتطوير وتحسين الإنارة واستخدام آخر تقنيات الإنارة الحديثة، بما يسهم بشكل كبير في إظهار الصورة الحضارية للإمارة، والتي تعكس جمال أبوظبي العمراني، وتوفير بيئة مستدامة.