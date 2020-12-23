شرطة رأس الخيمة تكرم عدداً من المدارس

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرم العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عدداً من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، نظير ما قدمته من تعاون وجهود لإنجاح برنامج الثقافة الأمنية على مدار عام 2020، حيث بلغ عدد المحاضرات التوعوية «عن بُعد» نحو 473، واستفاد منها نحو 51867 مستفيداً من منتسبي الوزارة والجمهور الخارجي من الطلاب وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتدريسية.

وعبر مدير إدارة الشرطة المجتمعية عن بالغ اعتزازه بمشاركة المدارس في تنفيذ برنامج الثقافة الأمنية والذي أسهم بدوره في نجاحه عبر التنسيق الفعال وتوفير برنامج افتراضي مع الطلاب وأولياء الأمور، ما أثبت دورهم الإيجابي لدعم وتمكين جيل المستقبل وتسلحه بالعلم والمعرفة والثقافة، وتحدي الظروف الراهنة التي رافقت انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

من جانبهم، أشادت المدارس بهذا التعاون الذي يضاف إلى سجلات شرطة رأس الخيمة وإنجازاتها في مجال التواصل والتثقيف للجميع، متمنين لهم مزيداً من التقدم والنجاح. حضر التكريم المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي، رئيس قسم توعية المجتمع، النقيب عبدالله شليك، مدير فرع توعية المجتمع.