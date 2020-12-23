«موارد الشارقة» تنفذ برامج تأهيل يناير المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تستعد دائرة الموارد البشرية بالشارقة لتنفيذ سلسلة برامجها التأهيلية الإلكترونية لشهر يناير المقبل 2021، والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وتعقد الدائرة 21 برنامجاً تأهيلياً خلال شهر يناير المقبل 2021 بنظام « التدريب عن بُعد»، وتتمثل في الاتجاهات الحديثة في محاسبة الرواتب والأجور، وتحقيق التميز في خدمة العملاء، وإدارة التغير، والتخطيط للتوازن في الحياة واكتشف قدراتك وانطلق نحو القمة، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية.