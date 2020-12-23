125.3 ألف مستخدم سجلوا في «درب أبوظبي»

هالة الخياط (أبوظبي)

دعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل مالكي المركبات غير المسجلين في نظام التعرفة المرورية إلى المبادرة بالتسجيل في النظام عبر تطبيق درب أو الموقع الإلكتروني للمركز، لا سيما وأنه يفصلنا 9 أيام فقط عن بدء تطبيق الرسوم. وسجل في النظام حتى يوم أمس 125.335 مركبة، فيما بدأ العد التنازلي لتطبيق رسوم نظام التعرفة في الثاني من يناير المقبل.

وأوضح المركز أن تطبيق الرسوم سيكون خلال ساعات الذروة في أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس فقط، ولن تطبق أيام الجمعة أو العطل الرسمية، كحد أقصى 16 درهماً لكل مركبة في اليوم. وتطبق رسوم نظام التعرفة المرورية درب- أبوظبي فقط خلال ساعات الذروة من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 7:00 إلى 9:00 صباحاً ومن الساعة 5:00 إلى 7:00 مساء.

ويتوجب على جميع مالكي المركبات في الدولة التسجيل في نظام التعرفة المرورية، وتفعيل الحسابات القديمة في حال كان للشخص حساب مسجل مسبقاً.

وفيما يخص تحصيل رسوم التعرفة المرورية، أوضح المركز أنه بالنسبة للمركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي، سيتم تحصيل رسوم التعرفة تلقائياً من المحفظة المالية للمستخدم لكل حركة (إذا كانت السيارة مسجلة في النظام)، بينما بالنسبة لمركبات أبوظبي، سيكون للمستخدم خيار تفعيل /‏‏ تعطيل خاصية الدفع التلقائي لمحفظته لكل مركبة.

ويمكن شحن المحفظة المالية عن طريق تسجيل الدخول باستخدام الحساب المسجل في نظام التعرفة المرورية، والضغط على زر إعادة الشحن بجانب اسم المحفظة من لوحة القيادة، كما يمكن شحن المحافظ المالية من صفحة المركبات عن طريق الضغط على زر الشحن لأي من المركبات التي سيسمح النظام بتعبئة المحفظة المخصصة لها، كما أن هناك خيار شحن المحفظة من صفحة الملف الشخصي بالنقر فوق اسمك في أعلى يمين الصفحة بعد تسجيل الدخول إلى حسابك.

وفي حال عبور بوابة التعرفة المرورية دون وجود رصيد كاف في المحفظة المالية، فيجب إعادة شحن المحفظة في غضون خمسة أيام عمل، وإلا فستتلقى إشعاراً بالغرامة. ولا يشترط أن يكون للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي رصيد في حساباتها ويمكن دفع رسوم معاملاتها وقت تجديد ترخيص المركبة. ولكن يجب أن تكون المركبات من الإمارات الأخرى مسجلة، ولديها رصيد كافٍ في المحفظة لتجنب الغرامات.