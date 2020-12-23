شرطة عجمان تستعرض أفضل ممارسات الحد من الجريمة

عجمان (وام)

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وفد إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، الذي اطلع على أفضل ممارسات شرطة عجمان في مجال الحد من الجريمة.

حضر اللقاء - الذي جاء في إطار تحقيق الريادة المؤسسية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة - العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد خلفان مبارك الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من كبار الضباط.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بالوفد الذي ترأسه العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بحضور نائبه العقيد فيصل بن نصار، والمقدم محمد حسن، وأثنى على زيارتهم وحرصهم على تبادل الخبرات، مؤكداً أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تعزيز تعاونها وتبادل خبراتها مع شركائها في مختلف المجالات.

من جانبه، عرض المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أبرز مهام قسم الحد من الجريمة، والذي استحدثته شرطة عجمان لدعم مكافحة الجريمة والحد من انتشارها، من خلال تسخير كافة السبل والوسائل التي تدعم الوقاية من الجريمة، كما تم اطلاع الوفد على مبادرات خفض معدلات الجريمة والأنظمة والبرامج المستحدثة المستخدمة في الحد من وقوع الجرائم.

وفي ختام الزيارة شكر اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي الوفد على زيارتهم وجهودهم في التعاون مع شرطة عجمان، مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتعاون بين القيادات الشرطية لتطوير الأداء والارتقاء بالعمل الأمني في الدولة.