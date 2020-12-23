شرطة دبي تحصل على اعتماد المعهد العالمي للابتكار

دبي (الاتحاد)

حققت شرطة دبي إنجازاً جديداً، بأن تكون أول جهة شرطية على مستوى الدولة تحصل على شهادة اعتماد «المواصفات العالمية لاستيفاء أعلى معايير دعم وممارسة الابتكار» لمختبر الابتكار التابع لمركز المعرفة والابتكار في شرطة من قبل المعهد العالمي للابتكار في الولايات المتحدة الأميركية، ليصبح المختبر ضمن 52 مختبر ابتكار معتمد حول العالم، مستوفياً للمواصفات العالمية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أثناء تسلمه شهادة الاعتماد، أن منظومة واستراتيجية الابتكار في شرطة دبي تُعد أولوية هامة تُسخر لها كافة سبل الدعم، ومن هنا تأتي أهمية المختبر الاستراتيجي في شرطة دبي، الذي يساهم بشكل كبير في دفع حركة الإبداع والابتكار في العمل الشرطي، وتطوير مستوى الأداء المؤسسي.